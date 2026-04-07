La Municipalidad de San Lorenzo anunció el lanzamiento de una nueva edición del “Reciclón”, una iniciativa orientada a la recolección, tratamiento y disposición final segura de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
San Lorenzo impulsa una nueva edición del “Reciclón” para promover la correcta gestión de residuos electrónicos
La campaña se desarrollará del 13 al 27 de abril con múltiples puntos de recepción en la ciudad. Buscan reducir el impacto ambiental de los aparatos tecnológicos en desuso y fomentar prácticas responsables entre los vecinos.
La campaña se llevará a cabo entre el lunes 13 y el lunes 27 de abril, consolidándose como una de las principales acciones locales en materia de cuidado ambiental.
Impulsado por la Secretaría de Coordinación General, el programa apunta a ofrecer a los vecinos una alternativa accesible y sustentable para descartar dispositivos tecnológicos fuera de uso, evitando que estos residuos —altamente contaminantes— terminen en basurales o rellenos sanitarios sin tratamiento adecuado.
Un problema ambiental en crecimiento
El avance tecnológico y la rápida obsolescencia de los dispositivos generan un incremento sostenido de residuos electrónicos, que contienen materiales peligrosos como plomo, mercurio y cadmio.
Su incorrecta disposición puede provocar daños en el suelo, el agua y la salud de la población.
En este contexto, el Reciclón se posiciona como una herramienta clave para promover la economía circular, facilitando la recuperación de componentes reutilizables y el reciclaje de materiales, al tiempo que reduce el impacto ambiental.
¿Qué residuos se pueden entregar?
Durante la campaña, los vecinos podrán acercar una amplia gama de equipos y componentes electrónicos, entre ellos:
Notebooks, CPUs y monitores (CRT y LCD); Teclados, mouses e impresoras; Celulares y equipos de comunicación; Televisores de todo tipo; Fotocopiadoras y periféricos y Cables eléctricos, baterías y otros componentes electrónicos
Desde el municipio remarcaron la importancia de no desechar estos elementos junto a los residuos domiciliarios comunes, debido a su potencial contaminante.
Puntos de recepción y horarios
Para garantizar el acceso a todos los ciudadanos, se habilitarán tres espacios estratégicos en la ciudad: Portería del Palacio Municipal (Riccheri al 500): atención las 24 horas, Parques y Paseos (Islas Malvinas 3143): lunes a viernes de 8 a 12, Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente (Batería Libertad 1000): lunes a viernes de 8 a 12
Desde el gobierno local destacaron que el éxito de este tipo de campañas depende en gran medida del compromiso de la comunidad. En ese sentido, convocaron a los vecinos a participar activamente, acercando sus dispositivos en desuso y contribuyendo a una ciudad más limpia y sustentable.
El Reciclón no solo apunta a la gestión responsable de residuos, sino también a fortalecer la conciencia ambiental colectiva, en línea con las políticas públicas que promueven el desarrollo sostenible en San Lorenzo.