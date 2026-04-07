#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Medioambiente

San Lorenzo impulsa una nueva edición del “Reciclón” para promover la correcta gestión de residuos electrónicos

La campaña se desarrollará del 13 al 27 de abril con múltiples puntos de recepción en la ciudad. Buscan reducir el impacto ambiental de los aparatos tecnológicos en desuso y fomentar prácticas responsables entre los vecinos.

Para facilitar la entrega, se han dispuesto tres puntos estratégicos en la ciudad.Para facilitar la entrega, se han dispuesto tres puntos estratégicos en la ciudad.
Seguinos en
Por: 

La Municipalidad de San Lorenzo anunció el lanzamiento de una nueva edición del “Reciclón”, una iniciativa orientada a la recolección, tratamiento y disposición final segura de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La campaña se llevará a cabo entre el lunes 13 y el lunes 27 de abril, consolidándose como una de las principales acciones locales en materia de cuidado ambiental.

ELLITORAL_215775 | Gentileza: Transmedia VT. Las pilas y baterías fueron depositadas en bidones de alto impacto reciclados, que contenían herbicidas, fungicidas u otros.Para facilitar la entrega, se han dispuesto tres puntos estratégicos en la ciudad

Impulsado por la Secretaría de Coordinación General, el programa apunta a ofrecer a los vecinos una alternativa accesible y sustentable para descartar dispositivos tecnológicos fuera de uso, evitando que estos residuos —altamente contaminantes— terminen en basurales o rellenos sanitarios sin tratamiento adecuado.

Un problema ambiental en crecimiento

El avance tecnológico y la rápida obsolescencia de los dispositivos generan un incremento sostenido de residuos electrónicos, que contienen materiales peligrosos como plomo, mercurio y cadmio.

Mirá tambiénEn Felicia, refuerzan controles ante el aumento del tránsito pesado por corte en la Ruta N° 34

Su incorrecta disposición puede provocar daños en el suelo, el agua y la salud de la población.

En este contexto, el Reciclón se posiciona como una herramienta clave para promover la economía circular, facilitando la recuperación de componentes reutilizables y el reciclaje de materiales, al tiempo que reduce el impacto ambiental.

¿Qué residuos se pueden entregar?

Durante la campaña, los vecinos podrán acercar una amplia gama de equipos y componentes electrónicos, entre ellos:

Notebooks, CPUs y monitores (CRT y LCD); Teclados, mouses e impresoras; Celulares y equipos de comunicación; Televisores de todo tipo; Fotocopiadoras y periféricos y Cables eléctricos, baterías y otros componentes electrónicos

ELLITORAL_224270 | Nosotros aprovechamos que tenemos una planta de residuos electrónicos que funciona todo el año y que recibe los aparatos en puntos limpios y las oficinas sustentables , indicó Martín Armanazqui, coordinador de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Campo Abasto (Udaapa).ELLITORAL_224270 | Nosotros aprovechamos que tenemos una planta de residuos electrónicos que funciona todo el año y que recibe los aparatos en puntos limpios y las oficinas sustentables , indicó Martín Armanazqui, coordinador de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Campo Abasto (Udaapa).

Desde el municipio remarcaron la importancia de no desechar estos elementos junto a los residuos domiciliarios comunes, debido a su potencial contaminante.

Puntos de recepción y horarios

Para garantizar el acceso a todos los ciudadanos, se habilitarán tres espacios estratégicos en la ciudad: Portería del Palacio Municipal (Riccheri al 500): atención las 24 horas, Parques y Paseos (Islas Malvinas 3143): lunes a viernes de 8 a 12, Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente (Batería Libertad 1000): lunes a viernes de 8 a 12

Mirá tambiénAlerta amarilla por lluvias y tormentas en cinco provincias: qué zonas serán afectadas este martes

Desde el gobierno local destacaron que el éxito de este tipo de campañas depende en gran medida del compromiso de la comunidad. En ese sentido, convocaron a los vecinos a participar activamente, acercando sus dispositivos en desuso y contribuyendo a una ciudad más limpia y sustentable.

ELLITORAL_224270 | Nosotros aprovechamos que tenemos una planta de residuos electrónicos que funciona todo el año y que recibe los aparatos en puntos limpios y las oficinas sustentables , indicó Martín Armanazqui, coordinador de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Campo Abasto (Udaapa).Para facilitar la entrega, se han dispuesto tres puntos estratégicos en la ciudad

El Reciclón no solo apunta a la gestión responsable de residuos, sino también a fortalecer la conciencia ambiental colectiva, en línea con las políticas públicas que promueven el desarrollo sostenible en San Lorenzo.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Medioambiente
San Lorenzo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro