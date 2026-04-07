El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para este martes 7 de abril que alcanza a varias provincias del país, en especial del centro y norte.
Alerta amarilla por lluvias y tormentas en cinco provincias: qué zonas serán afectadas este martes
El SMN advirtió por precipitaciones intensas, ráfagas y posible granizo en distintas regiones del país. El fenómeno impacta especialmente en el centro y norte argentino.
El aviso advierte sobre la probabilidad de fenómenos meteorológicos de variada intensidad que podrían generar complicaciones en algunas zonas, con acumulados de agua significativos en cortos períodos.
Provincias bajo alerta
De acuerdo con el informe oficial, la alerta amarilla rige para al menos cinco provincias, entre ellas Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero, aunque el área de inestabilidad puede extenderse a otras regiones cercanas.
El SMN indicó que estas zonas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que los fenómenos estén acompañados por abundante caída de agua en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y, en forma ocasional, caída de granizo.
En cuanto a los valores de precipitación acumulada, se estiman entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos estos registros sean superados de manera puntual.
El nivel amarillo implica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por este motivo, las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones, especialmente en áreas vulnerables a anegamientos.
Además, en algunas regiones del Litoral y el norte del país, el organismo no descarta que las condiciones puedan intensificarse, lo que podría derivar en niveles de alerta superiores de manera localizada.
Recomendaciones
Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre las principales, se sugiere evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en desagües y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
También se aconseja no circular por calles inundadas o con acumulación de agua, ya que pueden representar un peligro tanto para peatones como para conductores. En caso de registrarse actividad eléctrica, se recomienda buscar refugio en lugares cerrados y evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables.
Otra de las medidas preventivas incluye desconectar artefactos eléctricos ante posibles cortes de energía o ingreso de agua en viviendas, así como mantener una mochila de emergencia con elementos básicos como linterna, radio y documentos.
En cuanto a la evolución del clima, se espera que las condiciones de inestabilidad persistan durante buena parte de la jornada del martes, con mejoras graduales hacia mitad de semana en algunas regiones.