#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Pronóstico

Martes fresco, nublado y con lluvias aisladas durante la mañana en la ciudad de Santa Fe

Hacia la tarde, se espera una mejora paulatina: el cielo continuará nublado pero sin probabilidad significativa de lluvias,

El clima seguirá inestable esta martes. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El clima seguirá inestable esta martes. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Seguinos en
Por: 

La ciudad de Santa Fe transita este martes 7 de abril bajo condiciones mayormente inestables, con cielo cubierto, alta humedad y presencia de lluvias aisladas en las primeras horas del día, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada y la mañana, el tiempo se presenta con precipitaciones intermitentes y una temperatura que ronda los 18°C, en un contexto de humedad elevada (99%) y vientos del sudoeste que soplan entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h. Estas condiciones generan una sensación térmica fresca e inestable.

La inestabilidad se hará presente con precipitaciones en distintos momentos del día. Crédito: Flavio Raina.La inestabilidad se hará presente. Crédito: Flavio Raina.

Hacia la tarde, se espera una mejora paulatina: el cielo continuará nublado pero sin probabilidad significativa de lluvias, mientras que la temperatura alcanzará la máxima prevista de 22°C. El viento persistirá desde el sector sudoeste, aunque con menor intensidad.

Por la noche, el panorama se mantendrá estable, con cielo mayormente nublado, temperatura en torno a los 18°C y ráfagas que podrían intensificarse hasta los 59 km/h, manteniendo la circulación de aire fresco en la región.

Mirá tambiénSemana Santa en Santa Fe: masiva convocatoria y un impacto económico de más de $540 millones

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el SMN anticipa una tendencia a la mejora gradual de las condiciones, con aumento progresivo de las temperaturas:

Miércoles: mínima de 15°C y máxima de 23°C, con cielo mayormente nublado pero sin lluvias.

Jueves: mínima de 14°C y máxima de 24°C, con condiciones estables y nubosidad variable.

Viernes: mínima de 17°C y máxima de 25°C, con ambiente templado y mayor presencia de sol.

CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro