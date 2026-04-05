La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe avanza con una nueva edición de capacitaciones que incluyen la entrega de semillas de la temporada otoño-invierno y espacios de formación abiertos a la comunidad. La propuesta, que ya tuvo sus primeras instancias a fines de marzo, continuará este lunes 6 de abril en el Jardín Facundo Zuviría, como parte de un cronograma que recorre distintos puntos de la capital.
Huertas Urbanas: este lunes vuelven los talleres con entrega de semillas
La primera capacitación será desde las 10.30, en el jardín de avenida Facundo Zuviría al 8100. La idea es que los vecinos y vecinas puedan iniciar o fortalecer sus huertas en patios, jardines y balcones. El cronograma, barrio por barrio.
Los encuentros combinan la entrega de kits con contenidos prácticos orientados a la producción de alimentos en el hogar. La iniciativa forma parte del Programa de Apoyo a la Economía Familiar, impulsado por la Municipalidad de Santa Fe, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, desde donde se vienen desarrollando este tipo de acciones en el territorio.
La idea es acercar herramientas concretas para que vecinos y vecinas puedan iniciar o fortalecer sus propias huertas, ya sea en patios, jardines o incluso en espacios más reducidos como balcones.
Durante los talleres se comienza abordando el compostaje, es decir, la producción de abono a partir de residuos orgánicos. En esta instancia se explica qué es, para qué sirve y qué materiales pueden o no utilizarse en el proceso.
Tips para plantar
Luego, el recorrido continúa con la huerta propiamente dicha. Se trabajan aspectos vinculados al diseño, la elección del lugar —teniendo en cuenta la necesidad de contar con al menos cinco horas de sol diario— y la preparación de los canteros. También se brindan herramientas sobre las formas de siembra, tanto directa como en almácigos.
Finalmente, se avanza sobre el control de plagas desde una mirada agroecológica. En este punto se enseña a elaborar repelentes naturales y preparados líquidos como los purines, que se obtienen a partir de la maceración de partes de plantas durante varios días y luego se utilizan para el cuidado de los cultivos.
Barrio por barrio
En esta nueva etapa, el cronograma seguirá durante abril con encuentros como el del lunes 6 de abril, a partir de las 10:30, en el Jardín Facundo Zuviría (avenida Facundo Zuviría 8100). Luego continuarán el martes 7 en Barranquitas Sur y el miércoles 8 en la vecinal Juana Azurduy.
Las actividades seguirán en vecinales, jardines municipales y espacios comunitarios de distintos barrios, con la intención de que cada vez más vecinos puedan sumarse. En abril el taller recorrerá Facundo, Barranquitas Sur, Roca, San Lorenzo, Atilio Rosso, Loyola Sur, Pro Mejoras Barranquitas, Villa Hipódromo, La Guardia, San Agustín, Abasto y Las Flores— además de vecinales como Colastiné Sur, Scarafía, Centenario, Colastiné Norte, Candioti Norte, Santa Marta y Varadero Sarsotti.
Finalmente, en mayo están previstas nuevas jornadas el 4 en el Jardín Alto Verde, el 5 en el Jardín Dorrego, el 11 en el Jardín Chalet y el 12 en el CAPS El Pozo, completando así el calendario de la temporada otoño-invierno 2026.