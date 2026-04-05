Capacitación gratuita

Huertas Urbanas: este lunes vuelven los talleres con entrega de semillas

La primera capacitación será desde las 10.30, en el jardín de avenida Facundo Zuviría al 8100. La idea es que los vecinos y vecinas puedan iniciar o fortalecer sus huertas en patios, jardines y balcones. El cronograma, barrio por barrio.