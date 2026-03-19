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El secreto natural con ajo para proteger tus plantas

Este método casero y natural ayudará a proteger las plantas de plagas e insectos, además de favorecer su crecimiento de forma simple, económica y sin necesidad de usar productos químicos.

El método casero con ajo que mejorará la salud de tus plantas.El método casero con ajo que mejorará la salud de tus plantas.
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Clavar un diente de ajo en las macetas se convertirá en una práctica cada vez más elegida por quienes buscan alternativas simples y naturales para el cuidado de sus plantas. Este recurso, conocido desde hace años en la jardinería doméstica, volverá a ganar protagonismo por su efectividad y su bajo costo.

Lejos de tratarse de un truco sin fundamento, el ajo contiene compuestos que actúan como repelentes naturales frente a distintas plagas. Su uso no requiere conocimientos avanzados ni productos químicos, lo que lo vuelve ideal para espacios pequeños, balcones o huertas urbanas.

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Un aliado natural contra las plagas

El ajo posee propiedades antifúngicas, antibacterianas e insecticidas gracias a sustancias como la alicina. Al colocarlo en la tierra de una maceta, liberará lentamente estos compuestos, generando un entorno menos favorable para insectos y microorganismos perjudiciales.

Pulgones, ácaros y ciertos tipos de hongos suelen ser algunos de los problemas más comunes en plantas de interior y exterior. En este contexto, el ajo funcionará como una barrera preventiva que ayudará a mantener la salud del sustrato y de las raíces.

El ajo actuará como repelente natural en macetas.El ajo actuará como repelente natural en macetas.

Además, su aroma actuará como un elemento disuasorio. Aunque para las personas puede resultar leve una vez enterrado, muchos insectos lo percibirán con intensidad y evitarán acercarse.

Cuándo conviene usar este método

El momento de aplicar este recurso será clave para obtener buenos resultados. Generalmente, se recomendará hacerlo en etapas de crecimiento o cuando se detecten los primeros signos de plagas.

También se podrá utilizar de forma preventiva, especialmente en épocas cálidas, cuando aumenta la presencia de insectos. En primavera y verano, este tipo de soluciones naturales cobrará mayor relevancia.

Una opción simple para cuidar plantas en casa.Una opción simple para cuidar plantas en casa.

No será necesario abusar de la cantidad. Con uno o dos dientes de ajo por maceta alcanzará, dependiendo del tamaño del recipiente. Colocarlos cerca de los bordes permitirá una mejor distribución de sus propiedades sin afectar directamente el tallo principal.

Cómo aplicarlo correctamente

  • Enterrar el diente de ajo a unos centímetros de profundidad
  • Evitar colocarlo demasiado cerca del tallo para no alterar la raíz
  • Utilizar ajo fresco para asegurar mayor efectividad
  • Reemplazarlo cada dos o tres semanas
  • Controlar el estado de la tierra y retirar restos en descomposición

Beneficios adicionales

Más allá de su función como repelente, el ajo también contribuirá a mejorar el equilibrio del suelo. Al actuar contra bacterias y hongos, favorecerá un entorno más estable para el desarrollo de las plantas.

Este método se integrará fácilmente con otras prácticas ecológicas, como el uso de compost o fertilizantes orgánicos. En conjunto, permitirá reducir la dependencia de productos industriales y promover un cultivo más sustentable.

Por otro lado, su implementación no implicará riesgos para mascotas o personas, siempre que se utilice de forma moderada. Esto lo posicionará como una opción segura dentro del hogar.

En un contexto donde cada vez más personas buscarán alternativas amigables con el ambiente, soluciones como esta volverán a cobrar importancia. El ajo, un ingrediente cotidiano en la cocina, demostrará así su versatilidad también en el mundo de la jardinería.

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