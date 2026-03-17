Caléndula, la flor ideal para sembrar en otoño

La caléndula comienza a ganar protagonismo en huertas y jardines con la llegada del otoño, una estación que ofrece condiciones ideales para su siembra y desarrollo. De cultivo sencillo y rápida adaptación, esta especie se consolida como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan sumar color sin complicaciones.
Con temperaturas más suaves y menor intensidad solar, el otoño se presenta como un momento oportuno para iniciar cultivos que no toleran bien el calor extremo. En ese contexto, la caléndula aparece como una opción accesible tanto para principiantes como para quienes ya cuentan con experiencia en jardinería.
Su crecimiento no exige grandes conocimientos técnicos. Basta con sembrar directamente en tierra o en macetas, mantener un riego moderado y ubicarla en un espacio con buena luz natural. En pocas semanas, comienzan a verse los primeros brotes, que luego darán lugar a flores de tonos anaranjados y amarillos intensos, características de esta planta.
Sus flores aportan tonos intensos en plena temporada fresca.
Además de su valor ornamental, su presencia contribuye a generar entornos más biodiversos, ya que atrae insectos beneficiosos. Esto la convierte en una opción frecuente en huertas agroecológicas, donde se busca un equilibrio natural sin recurrir a productos químicos.
Características que explican su popularidad
La expansión del cultivo de caléndula no es casual. Su facilidad de manejo y resistencia a condiciones variables la posicionan como una de las especies más recomendadas para esta época del año.
Se adapta a climas templados y soporta descensos de temperatura
Puede cultivarse en suelo directo o en recipientes
Requiere cuidados básicos y poco mantenimiento
Presenta un crecimiento relativamente rápido
Aporta color durante varios meses
Favorece la presencia de polinizadores
Estas cualidades explican por qué cada vez más personas optarán por incorporarla en espacios reducidos como balcones, patios o pequeños jardines urbanos.
Atrae insectos beneficiosos y favorece el equilibrio natural.
Un cultivo accesible que seguirá creciendo
En un contexto donde crece el interés por las prácticas sustentables y el contacto con la naturaleza, la caléndula se perfila como una puerta de entrada al mundo del cultivo doméstico. Su ciclo corto permite observar resultados en poco tiempo, lo que resulta clave para quienes se inician y buscan motivación.
A su vez, su versatilidad permitirá combinarla con otras especies de estación, generando composiciones visuales atractivas y funcionales. Con mínimos recursos, será posible transformar espacios cotidianos en entornos más verdes y dinámicos.
De cara a los próximos meses, todo indica que su presencia continuará expandiéndose en hogares de la región. La combinación entre facilidad, estética y adaptabilidad posicionará a esta planta como una de las grandes protagonistas de la temporada otoñal.