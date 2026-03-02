#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Jardinería

Por qué poner cáscaras de naranja en las macetas antes del otoño

A pocos días del cambio de estación, un residuo cotidiano del hogar puede transformarse en un aliado natural para fortalecer la tierra, conservar la humedad y acompañar a las plantas en la transición hacia temperaturas más bajas.

Los restos cítricos aportan materia orgánica y nutrientes al sustrato.Los restos cítricos aportan materia orgánica y nutrientes al sustrato.
 10:49
Seguinos en
Por: 

A días del cambio de estación, los hábitos de jardinería comienzan a ajustarse a las nuevas condiciones de luz, temperatura y humedad. En ese contexto, resurgen prácticas caseras que combinan cuidado ambiental, ahorro y beneficios concretos para las plantas. Una de ellas es el uso de cáscaras de naranja en macetas, un recurso simple que puede aportar múltiples ventajas.

Lejos de ser solo un residuo orgánico, la cáscara de naranja concentra nutrientes, aceites naturales y propiedades que pueden mejorar la salud del sustrato y fortalecer el desarrollo vegetal. Con la llegada del otoño, este tipo de soluciones cobra mayor relevancia, ya que ayuda a preparar las plantas para una etapa de menor crecimiento y mayor exigencia climática.

Mirá tambiénTres plantas que no conviene tener dentro de casa, según el Feng Shui

Un aporte natural para el suelo

Las cáscaras de naranja contienen compuestos que resultan beneficiosos para la tierra de las macetas. Al descomponerse de forma gradual, liberan nutrientes que enriquecen el sustrato y mejoran su estructura. Este proceso favorece la actividad de microorganismos beneficiosos, fundamentales para mantener un suelo vivo y equilibrado.

Además, su incorporación ayuda a mejorar la aireación del sustrato, especialmente en macetas donde la tierra suele compactarse con mayor facilidad. Un suelo más suelto permite que las raíces respiren mejor y absorban agua y nutrientes de manera más eficiente, algo clave en el período otoñal, cuando el crecimiento se vuelve más lento.

El secado previo permite una incorporación más segura en recipientes.El secado previo permite una incorporación más segura en recipientes.

Otro aspecto relevante es su aporte de materia orgánica, fundamental para mantener la humedad sin generar encharcamientos. Esto resulta especialmente útil en otoño, cuando el riego comienza a espaciarse y las lluvias pueden volverse más frecuentes.

Cómo usarlas correctamente

El uso de cáscaras de naranja requiere ciertos cuidados para evitar efectos no deseados. No se trata simplemente de colocarlas enteras sobre la tierra, sino de aplicarlas de forma estratégica y moderada. Una correcta preparación asegura que sus beneficios superen ampliamente cualquier inconveniente.

Antes de incorporarlas, es recomendable dejarlas secar al aire durante varios días o al sol. Esto reduce la humedad y evita la aparición de hongos o malos olores. Una vez secas, pueden triturarse o cortarse en pequeños trozos para facilitar su integración con la tierra.

Beneficios principales

Al tratarse de un material orgánico con aceites naturales, su uso debe ser equilibrado para no alterar el pH del sustrato ni atraer insectos no deseados. Integrarlas superficialmente o mezclarlas levemente con la tierra suele ser suficiente.

  • Aportan nutrientes naturales al sustrato
  • Mejoran la estructura y aireación de la tierra
  • Ayudan a conservar la humedad en la maceta
  • Contribuyen a la actividad microbiana del suelo
  • Ofrecen una alternativa ecológica y económica

Un aliado frente a plagas

Otro de los beneficios más valorados de las cáscaras de naranja es su efecto disuasorio frente a ciertas plagas. Su aroma cítrico resulta poco atractivo para algunos insectos que suelen aparecer en macetas, especialmente durante el cambio de estación. Sin necesidad de productos químicos, esta barrera natural puede ayudar a reducir la presencia de hormigas y otros visitantes indeseados.

Reutilizar desechos orgánicos promueve una jardinería más consciente.Reutilizar desechos orgánicos promueve una jardinería más consciente.

Al mismo tiempo, sus compuestos naturales colaboran con el fortalecimiento general de la planta. Un sustrato más nutritivo y equilibrado permite que las especies enfrenten mejor el estrés propio del otoño, cuando disminuyen las horas de sol y bajan las temperaturas nocturnas.

Esta práctica también se inscribe dentro de una lógica de jardinería sustentable, cada vez más presente en hogares urbanos. Reutilizar residuos orgánicos no solo reduce la basura doméstica, sino que transforma un desecho en un recurso valioso para el cuidado de plantas de interior y exterior.

En macetas ubicadas en balcones, patios o interiores, el uso consciente de cáscaras de naranja puede marcar una diferencia visible en el aspecto del follaje y la vitalidad general. Hojas más firmes, mejor color y una tierra más saludable suelen ser señales de que el sustrato recibe lo que necesita.

Con el otoño a la vuelta de la esquina, este tipo de consejos caseros se posiciona como una herramienta accesible para quienes buscan mantener sus plantas fuertes y activas sin recurrir a soluciones costosas. Incorporar cáscaras de naranja en las macetas no solo sirve para nutrir la tierra, sino también para reforzar un vínculo más consciente con el entorno y los ciclos naturales.

Seguinos en

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro