A través de un evento exclusivo que se desarrolló en el barrio porteño de Villa Crespo, y del cuál El Litoral tuvo la oportunidad de participar, Netflix inauguró sus nuevas oficinas en Argentina y reveló la lista de las producciones locales que se estrenarán en la plataforma en lo que resta de 2026 y 2027.
Netflix inauguró nueva "casa" en Buenos Aires y lanzó una batería de estrenos con sello argentino
La empresa abrió sus nuevas oficinas en Buenos Aires y anunció una ambiciosa grilla de contenidos para 2026 y 2027, con nombres como Juan José Campanella, Ricardo Darín, Diego Peretti, Griselda Siciliani y Mercedes Morán.
Entre los principales anuncios, aparece la serie animada de Mafalda, que estará dirigida por Juan José Campanella. El estreno está previsto para 2027 y las primeras imágenes difundidas en las redes ya generaron furor.
En cine, se destaca el nuevo thriller político de Santiago Mitre, mientras que también se prepara "El futuro es nuestro", miniserie basada en la obra de Philip K. Dick. El estreno de esta última será el año que viene y su escala demuestra el crecimiento exponencial de las apuestas de Netflix.
A la par, la dupla de Ricardo Darín y Diego Peretti protagoniza "Lo dejamos acá", sobre la relación de un psicoanalista y su paciente. En el terreno documental, cabe destacar que este mes se estrena "Yiya Murano: Muerte a la hora del té", con participación de la productora santafesina Vanessa Ragone.
Industria en crecimiento
Al dar la bienvenida a quienes participaron en el evento, Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido de Netflix para Latinoamérica, destacó la importancia del mercado local.
"Este es el tercer año que nos reunimos. Estas oficinas que abrimos hoy son una demostración de nuestro compromiso absoluto con Argentina, con su industria audiovisual y su talento”, afirmó.
Remarcó el crecimiento en menos de una década. En 2018 lanzaron su primera serie en el país y para 2026, planean lanzar 7 series, 4 películas y 3 documentales. En ese contexto, Argentina es un "bastión" en la estrategia de contenido a nivel latinoamericano.
Ramos dio paso a la proyección de un video muy original (que ya está disponible en las redes) en el cual los protagonistas de las series y películas hechas en Argentina que llegarán a la pantalla entre 2026 y 2027 pasan por el diván de la psicóloga de "Envidiosa", con resultados desopilantes.
Acto seguido, Juliana Moreno, Nicolás Parodi, Erika "Keka" Halvorsen y Bernardo Loyola, quienes ocupan distintos cargos directivos en la sede Argentina de Netflix, brindaron detalles de todas las propuestas que se vienen.
Series argentinas 2026-2027
Las series que Netflix proyecta para realizar en Argentina en 2026 y 2027 responde a una lógica doble. Por un lado, subrayar fenómenos populares; por otro, buscar nuevas formas narrativas, con impronta literaria y autoral.
Entre los "regresos" aparece el cierre de "Envidiosa", cuya cuarta temporada pone el punto final a una de las ficciones más exitosas de la plataforma. En paralelo, "En el barro" seguirá expandiendo su universo carcelario con una tercera temporada que suma nombres propios.
Pero lo más interesante está en las adaptaciones. "Mis muertos tristes", basada en cuentos de Mariana Enriquez y dirigida por Pablo Larraín, promete trasladar al lenguaje audiovisual el mundo inquietante de la autora. En la misma línea, "Gordon", inspirada en la novela de Marcelo Larraquy, apuesta al thriller político con Rodrigo de la Serna como protagonista.
Para el 14 de agosto está previsto el estreno de "Moria", la serie de ficción basada en la historia de la diva. Será en la previa de la celebración de sus 80 años, el 16 de agosto.
A esto se suma "Carísima", el primer formato de serie corta producido en Argentina por Netflix. Serán diez episodios de diez minutos, a tono con los nuevos consumos digitales, donde la velocidad ya es una condición narrativa.
De cara a 2027, el menú se amplía con "Tiempo al tiempo", de Sebastián Ortega, y una miniserie basada en la novela “El Ruso” de Sebastián Borensztein, que ya finalizó su rodaje. También se suma "Crimen desorganizado", una propuesta de humor negro que tensiona límites entre lo grotesco y lo policial.
Además, la ya anunciada segunda temporada de El Eternauta se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo.
Cine argentino en Netflix
El cine es uno de los territorios donde la plataforma redobla su apuesta. El nuevo proyecto de Santiago Mitre, coescrito con Mariano Llinás, se inscribe al igual que "Gordon" en la tradición del thriller político, con un elenco encabezado por Verónica Llinás y Peter Lanzani.
A esto se suma "Lo dejamos acá", que vuelve a reunir a Ricardo Darín y Diego Peretti bajo la dirección de Hernán Goldfrid, en una historia atravesada por el universo del psicoanálisis, tan constitutivo de la identidad cultural argentina como sus cafés o sus librerías.
El cierre del año incluirá "Felicidades", adaptación de la obra teatral protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, dirigida por Álex de la Iglesia, y también "Risa y la cabina del viento", rodada en Tierra del Fuego, que refuerza la expansión geográfica del cine nacional en el catálogo global.
Documentales y figuras
El terreno documental confirma una tendencia, que tiene que ver con la construcción de relatos basados en figuras populares, que también son una puerta de entrada para tratar de leer eso tan complejo que es la identidad argentina.
Al mencionado "Yiya Murano: Muerte a la hora del té" se suman otros tres proyectos en distintos registros: el épico ("Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo"), el íntimo ("Fito Páez: El mundo cabe en una canción") y el testimonial ("Perfecta: La voz de Silvina Luna").
Mafalda y ciencia ficción
Entre todos los anuncios, hay dos proyectos que marcan el “horizonte” de esta nueva etapa: la serie animada de Mafalda y una adaptación del autor Philip K. Dick.
La primera implica reactivar uno de los íconos más universales de la cultura argentina, bajo la mirada de Juan José Campanella. La segunda, en cambio, proyecta a la industria local hacia un territorio de ciencia ficción distópica que históricamente le fue esquivo.
Oficinas con "narrativa"
Finalizados los anuncios, los presentes recorrieron las flamantes dependencias de Netflix, ubicadas en el quinto piso de Fitz Roy 851, que tiene una hermosa vista sobre esa "película" siempre inquieta que es la ciudad de Buenos Aires.
El espacio, en su concepción estética y funcional, funciona como una extensión tangible de la narrativa que la plataforma pretende profundizar. Es que cada detalle se vincula con esa idea de "Hecho en Argentina".
Paredes intervenidas, guiños visuales a producciones locales, todas huellas de historias que ya forman parte del imaginario colectivo reciente. No es únicamente un lugar de trabajo, sino una escenografía donde la industria se piensa a sí misma.
En ese recorrido final se termina de comprender el sentido del anuncio. Netflix genera historias argentinas que apuntan a convertirse en parte de la identidad.
Para cerrar, queda en el aire una expresión de deseo. Hay, en esas oficinas, un mapa de Argentina que marca cada una de las provincias donde Netflix rodó alguna de sus producciones. Ojalá pronto Santa Fe pueda tener su "alfiler" en el mismo.