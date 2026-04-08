Mafalda, Darín, thrillers y ciencia ficción

Netflix inauguró nueva "casa" en Buenos Aires y lanzó una batería de estrenos con sello argentino

La empresa abrió sus nuevas oficinas en Buenos Aires y anunció una ambiciosa grilla de contenidos para 2026 y 2027, con nombres como Juan José Campanella, Ricardo Darín, Diego Peretti, Griselda Siciliani y Mercedes Morán.