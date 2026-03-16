Piel de porcelana a los 80: Moria Casán reveló su polémico secreto de belleza
La diva de los escenarios sorprendió al detallar el innovador —y controvertido— tratamiento estético que utiliza para mantener su rostro impecable. A meses de cumplir ocho décadas, "La One" asegura que la clave está en la medicina regenerativa.
Moria explicó que el tratamiento consiste en la aplicación de microinyecciones que ayudan a "planchar" la piel, eliminando marcas del sol y líneas de expresión.
En una industria donde la imagen lo es todo, Moria Casán ha logrado lo que pocas: mantenerse vigente, lúcida y con una estética que desafía el paso del tiempo. Este lunes, la conductora de "La mañana con Moria" (El Trece) dejó a su audiencia boquiabierta al revelar el método detrás de su "eterna juventud": inyecciones de esperma de salmón.
Fiel a su estilo directo y sin filtros, Moria detalló que se somete a procedimientos de vanguardia para cuidar su piel, especialmente en la zona del cuello y el rostro.
El secreto de "La One": medicina biológica
Fiel a su estilo directo y sin filtros, Ana María Casanova detalló que se somete a procedimientos de vanguardia para cuidar su piel, especialmente en la zona del cuello y el rostro. "El otro día me hice un skincare en el cuello con esperma de salmón... se los recomiendo", lanzó la diva ante la mirada atónita de sus compañeros de panel.
Moria explicó que el tratamiento consiste en la aplicación de microinyecciones que ayudan a "planchar" la piel, eliminando marcas del sol y líneas de expresión. "Los espermas son maravillosos... la baba de caracol, el esperma de ballena es extraordinario. El de salmón te deja la cara como nueva", aseguró con convicción.
Rumbo a los 80 años con salud y vitalidad
La revelación no es casual. El próximo 16 de agosto, Casán celebrará sus 80 años, un hito que la encuentra en un momento de profunda reflexión y gratitud. Recientemente, en una entrevista con Ángel de Brito, la actriz se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su "resistencia" física y mental tras más de 50 años de carrera ininterrumpida.
"No puedo creer mi salud, mi resistencia. Quiero vivir hasta los 200 años", había confesado semanas atrás. Este tratamiento con polinucleótidos (derivados del ADN del salmón), técnica que es tendencia en la medicina estética mundial por su capacidad regenerativa, parece ser el aliado principal para que la diva llegue a su nueva década "blindada" contra el envejecimiento.
Moria Casán confirmó su regreso a la televisión abierta por Canal 13.
Un ícono que se reinventa
Más allá de los tratamientos estéticos, Moria destacó que su mayor secreto es la actitud y el cuidado integral. Entre sus proyectos para este 2026 se destaca el estreno de su serie biográfica en Netflix, donde se repasará su vida desde sus inicios como vedette en 1969 hasta convertirse en el máximo referente de la cultura pop argentina.
Mientras el debate sobre la excentricidad de sus métodos de belleza crece en redes sociales, "La One" cierra la discusión con su habitual "lengua karateca": "Pónganse esperma de salmón si pueden, porque es lo más. Hay que invertir en una misma".
Moria Casán vuelve a demostrar que la edad es, para ella, simplemente un número que se lleva con hidalguía y vanguardismo. Ya sea por su genética privilegiada o por sus polémicos tratamientos, la diva santafesina por adopción afectiva sigue marcando la agenda del espectáculo nacional con la misma fuerza que hace medio siglo.