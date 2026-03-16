Medicina biológica

Piel de porcelana a los 80: Moria Casán reveló su polémico secreto de belleza

La diva de los escenarios sorprendió al detallar el innovador —y controvertido— tratamiento estético que utiliza para mantener su rostro impecable. A meses de cumplir ocho décadas, "La One" asegura que la clave está en la medicina regenerativa.