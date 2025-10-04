Moria Casán regresa a la TV y contó detalles de su programa

Moria Casán confirmó oficialmente su regreso a la televisión abierta por Canal 13, donde asumirá la conducción del ciclo que actualmente se conoce como “Mujeres Argentinas”. El programa mantendrá su franja matutina y comenzará bajo su conducción en noviembre.
“La idea llegó desde los altos mandos del canal. Me llamaron hace unos días paraofrecerme conducir la mañana y me causó un gran impacto, algo similar a lo que sentí cuando me convocaron para ‘Brujas’. Me parece interesante, sobre todo por ser un canal como el 13, con trayectoria y fuerza”, detalló Casán.
La diva también destacó el significado personal del canal en su carrera: “El 13 fue el primer canal donde trabajé, gracias a Marrone. Siempre tuvo un lugar importante en mi trayectoria y ahora es una nueva oportunidad para demostrar mi energía en la televisión”.
Expectativas y panel
Sobre el formato, Casán afirmó: “Es algo nuevo, un desafío, muy americano. Las mujeres norteamericanas siempre han liderado la mañana, y nosotras también debemos estar presentes en ese horario. Creo que podemos aportar un estilo propio y moderno”. Respecto al nombre, anticipó que se mantendrá “Mujeres Argentinas”, aunque en el futuro podría incluir su propio nombre en el ciclo.
Moria adelantó detalles sobre el formato y la conducción de su nuevo ciclo.
En cuanto a los integrantes del panel, la diva señaló que aún no está definido quiénes permanecerán: “Algunos quedarán, otros no. Es un tema que trataremos con la producción. Para trabajar, soy segura y profesional; exijo lo que corresponde y después no rompo las pelotas”.
Sobre la competencia con Georgina Barbarossa y su programa “A la Barbarossa”, Casán explicó: “No pienso en competir, aunque la prensa lo plantee. Cuando una figura hace un programa y además es artista, cambian los parámetros de la pelea. Georgina es una artista reconocida como yo; no somos periodistas, somos artistas con trayectoria”.
Filosofía de trabajo
Moria se mostró crítica con los ratings actuales: “No me importa el número de audiencia. Hacer televisión o teatro no puede medirse solo por un dígito en el rating o la boletería. Hace 50 años que hago teatro y nunca tuve que bajar una obra por falta de público. Es humillante competir por un dígito, los tiempos y las mediciones cambiaron”.
La biopic de Moria, producida por Netflix, ya se encuentra en plena filmación.
Respecto a su relación con Barbarossa, aclaró: “No soy rencorosa ni memoriosa. Mi enfoque es el momento presente. Ser independiente del ‘like’ o del ‘hate’ es una manera de ser sana y disfrutar de lo que hago”.
Por otro lado, su biopic producida por Netflix ya está en rodaje, con Cecilia Roth, Griselda Siciliani, Sofía Gala en roles centrales. Casán adelantó: “La serie es onírica, con realismo mágico, partes oscuras y glam. Voy a tener cierta participación y seré una titiritera de mi propio universo. Habrá sorpresas y un recorrido por mi vida sin romantizarla, mostrando también sus sombras”.
Con este regreso a la televisión y el lanzamiento de su biopic, Moria Casán consolida su presencia en la pantalla chica y sigue demostrando que, más de cinco décadas después, mantiene su fuerza e influencia en el mundo del espectáculo argentino.
