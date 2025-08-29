Elenco confirmado: tres actrices encarnarán a Moria Casán en su serie de Netflix

La plataforma de streaming Netflix confirmó oficialmente que llevará a la pantalla la vida de Moria Casán en una producción de ficción que promete convertirse en uno de los grandes estrenos nacionales. La noticia llega en un contexto de auge para las bioseries argentinas, un género que ya conquistó al público. En esta ola de homenajes televisivos, “La One” tendrá finalmente su retrato audiovisual.
El anuncio se realizó con un video difundido en redes sociales donde la propia Moria posó junto a las intérpretes elegidas para encarnarla en distintas etapas de su vida. La producción estará a cargo de Netflix en colaboración con About Entertainment, y contará con un trío de figuras de renombre: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.
Cada una tendrá la tarea de representar un momento distinto de la trayectoria de la vedette. Sofía Gala asumirá el desafío de dar vida a su madre en la juventud, lo que otorga un matiz único al proyecto. En la etapa intermedia, vinculada al ascenso y consolidación en el espectáculo, la responsabilidad recaerá en Siciliani.
Finalmente, Roth será la encargada de interpretar a Casán en su presente, reflejando los pasajes más recientes de su carrera y su consagración como figura emblemática de la cultura popular.
El detalle no menor es que, en un primer momento, la juventud de Moria iba a quedar en manos de Lali Espósito. Sin embargo, la cantante y actriz no pudo sumarse al elenco debido a compromisos previos con su agenda musical y televisiva.
Lali finalmente no formará parte del proyecto.
Recorrido narrativo
La estructura de la serie se apoyará en un guion que recorre la vida de la exvedette a través de tres períodos clave. Desde sus inicios en el teatro de revista hasta su consolidación en la televisión y su actualidad como referente mediático, la ficción aspira a capturar la esencia de una figura que nunca pasó inadvertida.
La trama también incluirá personajes reales de enorme peso en la historia del espectáculo argentino. Entre ellos, aparecerán Alberto Olmedo y Susana Giménez, mencionados con sus nombres verdaderos. La participación de la “Diva de los teléfonos” generó expectativa, ya que tradicionalmente se muestra reticente a ser representada en producciones de ficción.
Expectativa y repercusión
La confirmación del elenco generó gran repercusión, tanto por los nombres elegidos como por la decisión de que Sofía Gala interprete a su madre en los primeros capítulos. Esta elección otorga un carácter íntimo y simbólico al proyecto, al tiempo que suma una dimensión afectiva que pocas biografías pueden ofrecer.
Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth encarnarán a Moria Casán.
Con este anuncio, Netflix refuerza su interés en producir contenidos basados en figuras icónicas de la Argentina, apuntando a una audiencia que valora la mezcla de entretenimiento, memoria cultural e historia personal.
La serie de Moria Casán se perfila así como uno de los estrenos más esperados de los próximos meses y promete no solo revivir una trayectoria única, sino también reafirmar el lugar de la artista como símbolo indiscutido de la escena nacional.
