Así celebró Moria Casán sus 79: cena íntima con Galmarini, nietos y dedicatoria de Sofía Gala

El pasado sábado Moria Casán festejó su cumpleaños número 79 rodeada de afecto, en un íntimo encuentro con su familia. La celebración se llevó a cabo en un restaurante de Buenos Aires y estuvo marcada por momentos de emoción, ternura y mucho amor.
La icónica diva festejó su cumpleaños en un restaurante rodeada de su amor, sus nietos y su hija Sofía Gala, quien le dedicó palabras profundas y emocionadas: “Celebro que existas, celebro ser tuya”.
La icónica figura del espectáculo argentino sopló las velitas acompañada por su hija Sofía Gala, sus nietos Helena y Dante, y su pareja, el político Fernando “Pato” Galmarini.
La noche comenzó con el clásico “Feliz cumpleaños” apenas pasadas las doce, interpretado por su familia más cercana. Moria lució un catsuit negro con transparencias, fiel a su estilo provocador y elegante.
Los nietos la abrazaron y celebraron con entusiasmo, mientras Sofía Gala inmortalizaba el momento con fotos y risas. Poco después, Galmarini se acercó a la diva y le dio un beso que selló la intimidad de la escena familiar.
Uno de los momentos más conmovedores del cumpleaños fue el mensaje que Sofía Gala le dedicó a su madre en redes sociales y durante la cena.
Con palabras profundas y cargadas de amor, la actriz expresó: “Feliz cumpleaños, amor de mi alma toda. Si pudiera elegirte, te elegiría todas mis vidas. Gracias por enseñarme del camino, por creer en mí, por mostrarme lo importante que es ser libre, por abrazarme cuando lloro y por hacerme reír. Celebro que existas, celebro ser tuya”.
Estas palabras conmovieron a todos los presentes y marcaron un momento de fuerte conexión emocional entre madre e hija.
Moria, siempre expresiva y efusiva, le respondió con una dedicatoria a su estilo, combinando ternura y creatividad: “Amor de mi pasado modificado, de mi futuro atravesado por el momentismo absoluto. Sos la sensibilidad más punk y refinada que conozco. Me llevás a otro sistema solar, Galáctica One”.
La celebración de sus 79 años llega en un momento de plenitud para Moria Casán. En lo profesional, se mantiene activa y vigente: actualmente protagoniza la obra teatral “Cuestión de género”, que viene recibiendo elogios y cuenta con funciones a sala llena. Además, se encuentra en etapa de preproducción una ambiciosa serie biográfica basada en su vida, que se estrenará en 2026.
La biopic promete abordar desde sus inicios como vedette hasta su transformación en una figura irreverente, polémica y con pensamiento propio. La producción será protagonizada por tres actrices: Sofía Gala en su juventud, Griselda Siciliani en la etapa media de su carrera, y Cecilia Roth en su presente más consolidado.
Estos proyectos reflejan una figura artística en evolución constante, que sigue siendo referencia cultural tanto en el espectáculo como en la reflexión social.
Moria nunca pierde su esencia. Durante la celebración, con su característico sentido del humor, bromeó con su edad diciendo: “Ya no cumplo, conmemoro”. Con esa frase resume una actitud de vida que la define: no se detiene en los números, sino en la experiencia y en la intensidad con la que vive cada etapa.
El festejo fue sobrio pero cargado de emociones: abrazos, besos, palabras sinceras, risas y recuerdos compartidos. No hubo presencia de celebridades del medio ni flashes innecesarios. Solo su familia, su círculo íntimo, y una energía de agradecimiento y amor.
La escena fue íntima pero significativa. Moria, quien supo ser ícono de una televisión popular, transgresora y frontal, hoy se convierte en símbolo de libertad personal, matriarcado y amor genuino. Su vínculo con Sofía Gala, que ha sido a veces objeto de atención mediática, se muestra más sólido y profundo que nunca.
Además, la conexión con sus nietos es otro pilar que da cuenta de su rol como abuela amorosa y presente. En cada foto se percibe una complicidad sincera que trasciende generaciones. Es en esos gestos cotidianos donde también se construye el legado de una figura tan expuesta, pero al mismo tiempo tan cercana en lo humano.
En una industria donde las modas cambian y las figuras van y vienen, Moria continúa siendo un faro de autenticidad, inteligencia y sentido del humor. Y este nuevo año de vida la encuentra más viva que nunca.
