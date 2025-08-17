Rodeada de su familia

Así celebró Moria Casán sus 79: cena íntima con Galmarini, nietos y dedicatoria de Sofía Gala

La icónica diva festejó su cumpleaños en un restaurante rodeada de su amor, sus nietos y su hija Sofía Gala, quien le dedicó palabras profundas y emocionadas: “Celebro que existas, celebro ser tuya”.