"Tengo que estar en efemérides; ya no cumplo, conmemoro", Moria Casán celebra sus 79 años

Moria Casán, la diva máxima del espectáculo argentino, celebra este viernes 16 de agosto su 79° cumpleaños. Lejos de vivirlo como un año más en el calendario, la actriz, vedette y conductora lo ha resignificado con su estilo único y provocador.
Desde sus inicios en el escenario, la artista se ha mantenido como un pilar del espectáculo, dejando una huella imborrable en el cine y la televisión. Hoy, la figura del espectáculo argentino sigue vigente, con una serie biográfica en camino y frases que resonaron en la cultura popular.
Hace unos días, a través de su cuenta de X (ex Twitter), Moria lo dejó claro con una frase que ya se convirtió en un nuevo "moriaísmo": “Tengo que estar en efemérides; ya no cumplo, conmemoro”.
Esta declaración, que mezcla humor, lucidez y egocentrismo, encapsula a la perfección el espíritu de una artista que ha sabido mantenerse en la cima por más de cinco décadas. Un aniversario que invita a repasar la trayectoria de una mujer que no solo marcó una época, sino que se convirtió en una pieza fundamental de la cultura popular argentina.
Ana María Casanova, su nombre de nacimiento, llegó al mundo el 16 de agosto de 1946 en Buenos Aires. Desde sus inicios, supo que el escenario era su lugar. Su talento para el baile, su imponente figura y su "lengua karateca" la catapultaron a la fama en la revista porteña, el cine y la televisión.
Películas como "Brigada Explosiva", "Un terceto peculiar" o "Amante para dos" y su rol de jurado en Bailando por un sueño la mantuvieron siempre en el centro de la escena. Pero su legado va mucho más allá de la actuación. Los argentinos adoptaron sus frases como propias:
A sus 79 años, Moria sigue demostrando su incansable energía y su indiscutible vigencia. Actualmente, se está preparando una serie biográfica sobre su vida titulada "La One", que se estrenará en Netflix. Ya hubo dos actrices muy importantes que confirmaron su participación. Una de ellas fue Cecilia Roth, quien interpretó el personaje en la actualidad, mientras que Griselda Siciliani será una Moria un poco más joven.
“Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”, comentó Cecilia Roth, en una entrevista con Ángel de Brito, en Bondi Live.
Aún faltó definir quién hará a la diva en sus comienzos. La One quiso tener a Lali Espósito, pero la artista no pudo compaginar las grabaciones con sus shows y demás compromisos que ya tenía tomados.
Su constante actividad en redes sociales, donde no duda en opinar sobre la realidad política y social, mantiene su conexión directa con el público. Como ella misma lo define, no tiene filtro, solo "una verdad". Una verdad que le ha permitido ser una artista genuina y sin fisuras, una "One" que sigue conmemorando su vida a la altura de una efeméride nacional.
