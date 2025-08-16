Cumpleaños de la "One"

"Tengo que estar en efemérides; ya no cumplo, conmemoro", Moria Casán celebra sus 79 años

Desde sus inicios en el escenario, la artista se ha mantenido como un pilar del espectáculo, dejando una huella imborrable en el cine y la televisión. Hoy, la figura del espectáculo argentino sigue vigente, con una serie biográfica en camino y frases que resonaron en la cultura popular.