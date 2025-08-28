Amor y famosos

¿Lali Espósito se casa con Pedro Rosemblat? La verdad detrás del rumor

La imagen de Lali en un atelier y una frase en un programa en vivo bastaron para encender las alarmas: ¿se casa con Pedro Rosemblat? Aunque las pistas generaron revuelo en redes, la cantante respondió con claridad y despejó las dudas.