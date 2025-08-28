¿Lali Espósito se casa con Pedro Rosemblat? La verdad detrás del rumor
La imagen de Lali en un atelier y una frase en un programa en vivo bastaron para encender las alarmas: ¿se casa con Pedro Rosemblat? Aunque las pistas generaron revuelo en redes, la cantante respondió con claridad y despejó las dudas.
El rumor comenzó de manera inesperada. Durante una emisión del programa "Patria y Familia", que se transmite por la señal Luzu TV, Anita Espósito —hermana de Lali— lanzó una frase que generó sorpresa entre sus compañeros y, por supuesto, entre los seguidores: “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, deslizó en medio de un debate sobre celebridades internacionales.
Aunque no mencionó nombres, la referencia inmediata apuntó hacia su propia familia.
La especulación creció a pasos acelerados. La presencia de Anita en un medio con llegada masiva, sumada al contexto de la conversación, avivó las versiones de que su hermana Lali estaría próxima a dar el sí junto a Pedro Rosemblat, su pareja desde hace más de un año.
¿Se casa con Pedro Rosemblat?
La imagen que encendió la mecha
Como si el comentario no hubiese sido suficiente, una publicación en Instagram del atelier Iara Alta Costura terminó de agitar el avispero. En la foto se ve a Lali Espósito sonriente, acompañada por Mario Vidal, diseñador y dueño del lugar, con un vestido de novia de fondo. “No puedo contar nada, pero Lali pasó por el atelier”, decía el texto que acompañaba la imagen.
La escena no tardó en viralizarse y disparar todo tipo de interpretaciones. ¿Estaba Lali buscando un vestido para su boda? ¿Se trataba simplemente de una visita profesional o casual? En tiempos donde todo se mide por la velocidad de las redes, la noticia corrió como reguero de pólvora.
Consultada por la prensa a la salida de una función teatral protagonizada por Moria Casán, Lali respondió con sinceridad, aunque con algo de sorpresa ante la pregunta directa de los cronistas. “Qué básico que estás”, dijo entre risas a un periodista. Y luego aclaró: “No hablamos nosotros de casamiento”.
Con esas palabras, la cantante desestimó cualquier versión que la colocara cerca del altar. Según sus propias declaraciones, no hay planes de boda ni conversaciones al respecto con Pedro Rosemblat, al menos por ahora.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se muestran cada vez más enamorados.
Una relación sólida y mediática
Desde que oficializaron su vínculo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat han mostrado una relación cercana, respetuosa y llena de humor, tanto en redes sociales como en sus apariciones públicas. Viven juntos desde enero de 2024 y han sido fotografiados en múltiples eventos, siempre con una actitud relajada y cariñosa.
Lali ha destacado en entrevistas anteriores que Pedro le parecía “muy inteligente y un buen mozo” incluso antes de conocerlo en persona. Él, por su parte, también ha demostrado gran admiración por la artista. La relación, aunque bajo la mirada constante de los medios, parece construirse con bases firmes.
Por el momento, todo indica que la visita al atelier fue una coincidencia o una acción sin intenciones matrimoniales. El comentario de Anita pudo haber sido solo una broma al aire, y Lali ya se encargó de poner paños fríos sobre las versiones que hablaban de una inminente boda.
Sin embargo, en el mundo del espectáculo todo puede cambiar en cuestión de días. Y cuando se trata de figuras como Lali Espósito, cualquier gesto, frase o imagen puede transformarse rápidamente en noticia.
