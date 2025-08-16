Lali Espósito pidió más compromiso a uno de su equipo y despertó polémica

Siguen los enfrentamientos cara a cara o como se los llama en el reality knockouts en La Voz Argentina. Como viene sucediendo en las últimas emisiones, la del viernes no reparó en polémicas.
“Necesito ese compromiso de tu parte, de verdad, porque el talento lo tenés”, le demandó la estrella pop al participante. Picante emisión de viernes en el reality.
Rafael Morcillo y Jerónimo Romero, del Team Lali, se enfrentaron en Los Knockouts de La Voz Argentina 2025 con canciones de rock argentino: “Flor Negra (Los Tipitos) y “Solo aquí” (Airbag), respectivamente.
Soledad Pastorutti valoró la personalidad de ambos, Luck Ra destacó que Jerónimo “estuvo más afinado pero que Rafa lo convenció más”, y Zoe Gotusso, co-coach de Lali, sentenció que no fue una buena presentación de ninguno de los dos.
Fue así como se abrió un manto de duda para Lali Espósito, que entonces le pidió por favor a Rafael “que batalle de verdad”, ya que lo notó “muy metido en lo suyo”. “Necesito ese compromiso de tu parte, de verdad, porque el talento lo tenés”, le demandó la estrella pop al participante.
Lali sostuvo que Jerónimo estuvo “más afilado vocalmente” que su rival y elogió que él sí “haya salido a ganar el Knockout”. Rafael pidió la palabra para agradecer las palabras de su coach en la devolución.
A la hora de dar a conocer su decisión, Espósito sorprendió al darle una nueva oportunidad a Rafael. “Necesito que lo des todo la próxima, Rafa. Seguís en el Team Lali”, comunicó.
El Chaqueño Palavecino pareció lamentar la determinación de su colega. “Alguien que lo robe”, comentó el folclorista. Sin embargo, el exparticipante del Team Lali no fue llamado por ningún otro coach.
Los coaches de La Voz Argentina 2025 consideraron que Lucía Lencina dio el gran batacazo de Los Knockouts al imponerse por sobre Nicolás Armayor en el Team Luck Ra.
El cordobés validó la opinión general al decidir que Lucía pase a la siguiente etapa y que Nicolás era eliminado. El factor sorpresa se debe al recorrido que venía teniendo el cantante oriundo de Venado Tuerto: había logrado 4 sillas en la audición a ciegas y le ganó su batalla a Eduardo Desimone, participante que fue robado dos veces en el show.
Además, Lucía había dado un paso en falso en Las Batallas con un flojo desempeño junto con Patricia Cucchietti que casi provoca que Luck Ra las deje en el camino a ambas.
“Creo que hay algo imbatible. Esperamos en esta instancia un batacazo y en ese caso, Lucía vino a darlo, quiso ganar el Knockout. Esto se llama knockout y ella vino a darnos una piña a todos”, opinó Lali Espósito sobre la presentación de la participante con “El hombre que yo amo”.
Lali volvió a tomar la palabra luego de que Luck Ra comunicara su resolución, y aprovechando que Emmanuel Horvilleur haya revelado que escuchó a Nico cantar en el baño del canal, utilizó ese puntapié para robarlo.
