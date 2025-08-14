La desconocida anécdota de Lali Espósito con Ricky Martin: qué pasó

Este miércoles en medio del programa La Voz Argentina, Lali Espósito recordó cuando conoció a Ricky Martin y las cosas que hizo con él, algunas poco conocidas.
Este miércoles en medio del programa La Voz Argentina, Lali Espósito recordó cuando conoció a Ricky Martin y las cosas que hizo con él, algunas poco conocidas.
María Bernad y Valentino Rossi, del team Lali se enfrentaron cara a cara y a la primera le tocó cantar "A medio vivir" del puertorriqueño. Fue ahí que Espósito contó la anécdota.
"Ricky es bárbaro, si estás viendo este programa, te mandamos un beso". Sin embargo, luego sorprendió a todos al revelar: "Yo canté con Ricky Martin, chicos. No saben lo lindo que es personalmente, mucho más lindo de lo que se lo ve, y un sol de persona, dato".
Cuando Zoe Gotusso le preguntó qué cantaron, la artista compartió más detalles al respecto: "Vino a cantar a Buenos Aires y cantamos 'Fuego de noche, nieve de día' con una banda increíble en el Teatro Colón... Muchísimo fue. Después de esa experiencia me invitó a ser opening de él en tres ciudades de México, en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara".
"Re groso, la verdad que fue una experiencia re linda. Y era día de acción de gracias, esta cosa gringa, y me invitó a pasarlo con su familia. Él es lo más del mundo", expresó Lali y luego agregó: "Yo puedo decir que comí pavo con Ricky Martin".
Otro de los knockouts en la noche del miércoles en La Voz Argentina 2025 fue entre Pablo Galve y Jacqueline Medina del Team Luck Ra. El participante interpretó "La Morocha" de Luck Ra y la joven "Inocente" de La Delio Valdez.
Tal como sucede luego de cada una de las performance, los coaches comparten algunos comentarios sobre lo que hicieron los participantes y a veces se animan a inclinarse por uno de los dos para que siga en el talent show musical.
Luego de escucharlos, el Chaqueño Palavecino compartió su opinión sobre las performances de los participantes del Team Luck Ra.
"Jacqueline lo hizo... desde la entrada cuando agarraste la pata del micrófono, ya venía con toda esa intención de poner todas las garras. Lo mismo con Pablo, a mí me gustó, hay que ponerse en frente y decir 'acá estoy yo'. Seguramente te ha intimidado un poco el hecho de tener al primo ahí en frente", comentó.
"Han entrado con todo, chicos. Si hay que poner un puntaje, a mí realmente me gusta lo que has hecho Pablo, pero Jacqueline estuvo... hasta las botas tiene lustradas", expresó el Chaqueño.
En ese momento, se generó un momento de incertidumbre por quién se estaba inclinando, ya que Soledad afirmó que era por la participante y Nico Occhiato al revés. Entonces, el artista aclaró: "Jacqueline tiene un punto más".
"Es lo que yo había entendido... Yo lo conozco mucho al amigo acá", afirmó la Sole y el Chaqueño sentenció: "Lo que pasa es que ellos dan más vueltas que perro para echarse y no me dejan a mí...".
Divertida, la artista expresó que solo quería aclarar y comentó: "No malinterpretemos que esto parece un dominó que se va cayendo todo. Lo único que estaba tratando es de traducir".
Sin embargo, el cantante de folclore no terminó el tema ahí, sino que agregó: "No, pero la mirada de Sole hacia mí ha sido...". Cuando Soledad aclaró que ella no había dicho nada, Nico comentó entre risas: "Es un matrimonio". Entonces, Lali comentó que el Chaqueño está sensible y él afirmó: "Estoy susceptible". Para cerrar, la Sole bromeó: "Anoche no llegó a casa y estoy enojadísima".
