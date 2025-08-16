Video: el santafesino Nicolás Armayor impresionó al Chaqueño en La Voz y se suma al team de Lali

Este viernes, Nicolás Armayor volvió al ring musical de La Voz Argentina 2025, y aunque inicialmente fue eliminado del Team Luck Ra tras perder en Los Knockouts contra Lucía Lencina, fue rescatado por Lali Espósito.
Además, el joven músico fue invitado por El Chaqueño Palavecino para ser parte de uno de sus shows en Santa Fe.
Mientras que el venadense cantó el tema "Zamba de los yuyos", su colega interpretó “El hombre que yo amo”.
Lali decidió “robarlo” y sumarlo a su propio equipo, después de que Emmanuel Horvilleur (co-coach de Miranda) mencionara que lo había escuchado cantar en el baño del canal. Lali expresó que sería una lástima que solo cantara en el baño y que debía seguir cantando en La Voz Argentina. Sorprendentemente, no hubo disputa con otro coach por su rescate, lo cual fue algo llamativo.
Así que, a pesar de su eliminación inicial de su equipo, Nicolás Armayor continúa en la competencia gracias a Lali Espósito.
La eliminación de Nico fue inesperada debido a su sólido recorrido previo en el programa. Había logrado cuatro sillas en su audición a ciegas y ganó su batalla contra Eduardo Desimone, un participante que, a su vez, había sido robado dos veces en el show.
Además de ser salvado por Lali, Nico recibió otro premio significativo: El Chaqueño Palavecino (co-coach de la Sole) lo invitó a cantar con él en alguno de sus shows en Santa Fe.
Tras los Knockouts, seguirán los Playoffs donde cada coach tiene ocho participantes. Después de cantar una canción cada uno, solo cuatro artistas por coach pasan a la siguiente etapa.
La final será con los 16 participantes forman parte de los shows en vivo y solo uno se consagra como ganador de La Voz Argentina.
