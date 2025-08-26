Lali Espósito reveló cuándo fue su primera aparición en TV

La Voz Argentina entra en etapa de definiciones y los coaches aprovechan para relajarse antes de los momentos finales. Es el caso de Lali Espósito que aprovechó la oportunidad para revelar una anécdota para muchos desconocida.
La cantante aprovechó un momento de relax en La Voz Argentina y contó cómo fue la primera vez que fue a un estudio de televisión. Cómo sigue el reality.
La Voz Argentina entra en etapa de definiciones y los coaches aprovechan para relajarse antes de los momentos finales. Es el caso de Lali Espósito que aprovechó la oportunidad para revelar una anécdota para muchos desconocida.
Mientras charlaba con Joaquín Levinton, cantante de Turf invitado al programa, Lali comentó cuándo fue su primera aparición en la televisión argentina.
Al llegar la santafesina Giuliana Piccioni, le dijeron que cantaría "Cambio dolor" de Natalia Oreiro. En ese momento, Lali sorprendió al contar una anécdota que tiene con este reconocido tema. "Yo la primera vez que me presenté en televisión tenía 6 años, en el programa 'Caramelito en barra'", compartió la cantante pop.
"Yo me pinté toda, me hice el lunar de Natalia Oreiro y fui a cantar al programa 'Cambio dolor'. No existe el tape, si lo quieren buscar... no existe", detalló Lali.
Tras escuchar cantar a los once participantes de su team, Lali Espósito debió tomar la decisión de quiénes eran los artistas que continuarían con ella en camino hacia la fase final de La Voz Argentina 2025. En el programa del domingo 24 de agosto, la coach había comunicado que el primer participante en ser salvado era Valentino Rossi.
Por lo que, en el programa del lunes 25, la coach debía revelar los otros 4 participantes que pasarían a la siguiente etapa. "Además de Valentino, quien continúa en el Team Lali es Jaime (Muñoz)", anunció Lali y el participante se emocionó mientras sus compañeros lo abrazaban.
"Quien pasa esta noche también y continúa en el equipo es Alan (Lez)", confirmó la coach sobre el concursante que en esta instancia interpretó "Bad", de Michael Jackson. Luego, la estrella pop reveló que tercera persona salvada en la noche, que se convertiría en el cuarto participante que sigue en el team, era Lola Kajt.
Antes de anunciar al último participante que sigue en su team, Lali comentó: "Todos la rompieron, tuvieron una gran noche todos, cada uno en su personalidad, en su propuesta, es muy difícil esta elección".
Finalmente, Lali anunció que el quinto lugar era para Rafael Morcillo; dejando así a decisión del público cuál será el destino de los otros 6 cantantes
En ese momento, se abrió la votación para que el público elija a tres de los seis participantes que quedan para que sigan en el Team Lali. "Yo no puedo creer estos 6 artistas increíbles, no sé qué va a hacer la gente, pero ahora nos van a entender a nosotros, lo difícil que es votar a alguien", expresó Espósito.
Franca Castro Videla.
Lucas Rivanedeira.
Giuliana Piccioni.
Iara Lombardi.
Lucio Casella.
Nicolás Armayor.
