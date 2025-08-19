Lali Espósito protagonizó otro duro momento en La Voz y anunció una colaboración La Joaqui

En la emisión de este lunes, La Voz Argentina vivió otro tenso momento que volvió a tener a Lali Espósito como protagonista.
"Esperaba muchísimo más", le dijo la cantante a uno de su equipo al tiempo que debía elegir uno de tres para continuar en carrera. Por Instagram se anunció un nuevo tema.
En la etapa de las Batallas la joven coach hizo tres robos. Es por esto que en los Knockouts, debió hacer uno de tres artistas, en el que tendrá que elegir solo a uno para que pase a la siguiente etapa.
Según anunció Iara Lombardi, Aimel Salí y Santiago Maluendez realizarán el Knockout de a tres.
Luego de escucharlos cantar, Lali comentó: "Yo me voy a retirar del canal, me voy por Fleming así vestida, parando el bondi".
Entonces, comenzó a compartir su devolución con los participantes: "Yo sentí que a los tres les faltó algo que no se negocia a esta altura del programa. Les tengo que decir con toda sinceridad que yo esperaba muchísimo más de este Knockout".
"Son los tres muy increíbles, por eso están acá. Pero no te voy a negar, Iara, que en un momento dije ‘¿qué le pasa? ¿qué pasó con Iara que es tan determinada cuando canta?’. Lo que más me preocupó es que te vi con cero corazón, no te pasó nada", expresó.
Entonces, comentó que hubo una energía baja en general y que por eso ella sintió la necesidad de alentarlos durante las performances. "No pude más, porque sentí que necesitaban que alguien les diga ‘vamos loco, ¿qué pasa acá?’... Siento que el que más estuvo donde tenía que estar fue Santi, en los zapatos que le tocaban esta noche", comentó la coach.
"Acá se viene a dejar todo chicas, está picante, los equipos están increíbles. A quien continúe le voy a pedir el doble de laburo, vocal, trabajo en la canción, cantarla, sacarse un poco esta cosa de rigidez que ya no se permite más", sentenció. Finalmente, confirmó que Iara seguiría en el Team Lali.
Durante el último tiempo estuvieron circulando varios rumores de que la Joaqui y Lali harían una colaboración. Sin embargo, no fue hasta este lunes, que las artistas confirmaron esta información y anunciaron el lanzamiento de su nuevo tema juntas.
La Joaqui fue la encargada de compartir la noticia a través de su cuenta de Instagram, lo hizo con un pequeño fragmento del video de la canción, en la que se la puede ver en un look rojo, con anteojos blancos y un collar.
Luego, Lali aparece atravesando unas puertas antiguas, con un look canchero, con pantalón negro, camisa blanca abierta, un tapado animal print y también anteojos de sol y muchos collares.
De fondo se puede escuchar una parte de la canción y al final del video se revela la fecha en que lanzaran este nuevo tema, el miércoles 20 de agosto. En el posteo, la Joaqui agregó un corazón con fuego y Lali comentó: "Tu mujer".
