Flow transmite en vivo el show de Lali

El 7 de septiembre, Flow transmite en vivo para Argentina, Uruguay y Paraguay el show de Lali desde el estadio Vélez Sarsfield.

Flow, el servicio de TV en vivo y streaming de Telecom Argentina, transmitirá el 7 de septiembre, en vivo para Argentina, Uruguay y Paraguay, el show de Lali desde el estadio Vélez Sarsfield.

Tras agotar tres estadios, la artista confirmó una nueva fecha en Vélez con el “Lali Tour 2025” y los clientes de Flow podrán ver el show en vivo a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay.

Luego de convocar a más de 90.000 personas con un show de nivel internacional, Lali regresa a los escenarios con su nuevo álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”. La reina del pop argentina anunció su cuarta fecha el 7 de septiembre, donde promete volver a hacer historia provocando una emoción avasallante de todos sus fanáticos.

Flow continúa realizando las transmisiones de los shows más populares a nivel nacional e internacional, mediante una propuesta de streaming de alta calidad y contenidos exclusivos producidos junto a los artistas, periodistas y melómanos referentes de la industria. De esta manera, los fanáticos pueden encontrar en la plataforma a sus bandas favoritas y disfrutarlas en cualquier momento y lugar, desde el dispositivo de su preferencia.

Lali Espósito

