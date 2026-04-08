Con un homenaje especial

A 44 años de Malvinas, Franck suma un monumento y voces de excombatientes

La comunidad del departamento Las Colonias inaugurará el 15 de abril un monumento en homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas. La jornada incluirá un conversatorio con tres excombatientes y actividades abiertas a la comunidad.