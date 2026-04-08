La Comuna de Franck presentó oficialmente este martes, un nuevo homenaje a los veteranos de guerra y caídos en Malvinas. La actividad oficial estuvo encabezada por el presidente comunal, Damián Franzen, acompañado del miembro de comisión comunal, Roberto Merke.
A 44 años de Malvinas, Franck suma un monumento y voces de excombatientes
La comunidad del departamento Las Colonias inaugurará el 15 de abril un monumento en homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas. La jornada incluirá un conversatorio con tres excombatientes y actividades abiertas a la comunidad.
En concreto, la jornada de “malvinización” será el próximo miércoles 15 de abril. Comenzará a las 19 con el descubrimiento del monumento en el acceso a la Ciclovía Norte (San Martín e Islas Malvinas), y continuará a las 20 con un conversatorio en la Capilla Nuestra Señora de Itatí a cargo de tres combatientes.
Propuesta
Al momento de fundamentar la iniciativa, el presidente comunal, destacó que año tras año se realizan actividades conmemorativas de la gesta de Malvinas.
“Este año, en el marco del 44º Aniversario de la Guerra de Malvinas, la intención es seguir _malvinizando_, con el fin de que esta causa sea una política de Estado” expresó Franzen.
Las propuestas a la comunidad en esta temática tienen como antecedentes la disertación a cargo del Teniente de Navío (RE) Owen Guillermo Crippa, quien combatió en la Guerra de Malvinas durante el año 1982 como aviador naval de la Armada Argentina, y el testimonio del corresponsal de guerra Nicolás Kasanzew.
“La idea es que esta causa nacional llegue a los todos los franquinos, a los jóvenes, a las instituciones” destacó Franzen quien ratificó el compromiso comunal de continuar con estas actividades de “malvinización”.
Tres pilotos
A su turno, Roberto Merke invitó a la comunidad a escuchar el testimonio de los ex pilotos Roberto Cimbaro, Jorge Barrionuevo y Guillermo Martínez, protagonistas directos en los combates del Atlántico Sur. “La verdad que son héroes, tanto los que sobrevivieron como los que quedaron en las islas. Es un honor contar con su presencia en nuestra localidad” resaltó.
El vocal comunal advirtió que la actual gestión entiende que la causa Malvinas debe tener asignada una agenda específica de actividades, “una causa nacional que nos interpela como argentinos a honrarla y memorizarla”, y que comprende a los veteranos de la Guerra de Malvinas, integrantes de todas las fuerzas, soldados en general.
Por último, cabe acotar, que al día siguiente de esta jornada conmemorativa, Cimbaro, Barrionuevo y Martínez, serán recibidos por alumnos y docentes de la E.E.T.P. 298, a fin de extender su testimonio también en el ámbito escolar.