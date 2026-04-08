Esta semana, comenzaron los trabajos de reparación en la Ruta Nacional 34, a la altura de Lehmann, luego del colapso de una alcantarilla que obligó a interrumpir completamente la circulación en ese tramo.
Ruta 34: tras el colapso, ejecutan una solución provisoria y planifican la obra definitiva
Comenzaron las obras en la Ruta 34 a la altura de Lehmann tras el colapso de una alcantarilla. Con aporte provincial, ejecutan una solución provisoria y prevén habilitar el tránsito en breve.
La intervención se puso en marcha este lunes con tareas a cargo de la concesión del corredor vial, mientras que el Gobierno de Santa Fe decidió aportar recursos para agilizar la solución, pese a tratarse de una traza de jurisdicción nacional.
Colapso detectado y corte total
El problema fue detectado de manera fortuita por personal comunal de Lehmann. Según explicó el director provincial de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Mauro Bertorino, “fue vista de casualidad por un empleado de la comuna”, quien advirtió un colapso interno en la alcantarilla.
Tras las inspecciones técnicas correspondientes, se confirmó la gravedad de la situación y el miércoles se dispuso la clausura total de la ruta, con desvíos que afectaron tanto a la circulación regional como al tránsito de larga distancia.
Trabajo conjunto y solución provisoria
Ante la falta de respuesta inmediata a nivel nacional, la Provincia decidió intervenir. “El gobernador pidió celeridad en la respuesta para la reparación y la liberación inmediata de esta arteria”, señaló Bertorino.
En ese marco, se realizó una reunión en Rafaela con autoridades locales y equipos técnicos para definir los pasos a seguir. Actualmente, se ejecuta una solución provisoria mediante la colocación de un aliviador con tubos de alta densidad.
“Estamos en el proceso del tapado, para luego, en unos 20 días, planificar la obra definitiva con módulos que se están fabricando a pedido”, explicó el funcionario.
¿Cuándo se habilita la ruta?
Respecto a la circulación, Bertorino en diálogo con Radio Rafaela anticipó que la habilitación podría concretarse en el corto plazo. “Estimo que para el mediodía de este miércoles, posiblemente a la tarde, ya estaría habilitado”, indicó.
De no mediar inconvenientes, el paso quedaría restablecido para todo tipo de tránsito durante la jornada.
Mientras tanto, las autoridades continúan con operativos de control en la zona y remarcan la importancia de esta vía para la producción y la logística regional, fuertemente afectadas por los desvíos durante los últimos días.
Desvíos habilitados
Mientras tanto, se mantienen los desvíos habilitados por dos corredores alternativos pavimentados, habilitados para la circulación en ambos sentidos (Rafaela–Sunchales y Sunchales-Rafaela):
• Primer recorrido: desde la RN 34 tomar la RP 70 hasta Nuevo Torino; luego continuar por la RP 10 en dirección a Felicia; seguir por la RP 62 y retomar la RN 34 a la altura de Ataliva.
• Segundo recorrido: desde la RN 34 tomar la RP 70 hasta su intersección con la RP 22, a la altura de Coronel Fraga; continuar hacia el norte hasta Eusebia; tomar la RP 280-S y acceder a Sunchales o retomar la RN 34 en sentido inverso.