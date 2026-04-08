En un paso decisivo hacia la modernización administrativa y la eficiencia en la gestión pública, representantes del área de Finanzas y Economía de la Municipalidad de Sastre participaron recientemente de una intensa jornada de formación en el marco del programa provincial Crecer Capacita – Líderes para la democracia local.
Modernización municipal: Sastre apuesta por la transformación digital en su área económica
Funcionarios del gabinete local se capacitaron mediante el programa provincial "Crecer Capacita". El objetivo es incorporar herramientas tecnológicas y nuevos modelos de liderazgo para agilizar los procesos administrativos y optimizar los recursos públicos a través de la digitalización.
En diálogo con El Litoral, Silvana Bono, quien participó del encuentro y pertenece al área contable del Ejecutivo de la cabecera del departamento San Martín, sostuvo que los avances reflejarán “un cambio de paradigma en la relación con el gobierno de Santa Fe, y mediante el cual se optimizarán recursos y agilizarán tiempos”.
Diseñado para fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales de Santa Fe, el encuentro se centró en los pilares de la transformación digital.
El objetivo principal es dotar a los municipios de herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras que permitan agilizar los procesos internos, mejorar la convivencia con la Casa Gris y aportarle mayor calidad de atención al ciudadano.
Objetivos
Durante la jornada, se abordaron temáticas estratégicas para el área económica como la desburocratización administrativa. Así, a través de la implementación de sistemas digitales se reducirá el uso de papel y se optimizarán los tiempos de respuesta.
La contadora explicó que el camino hacia la transformación digital implica, para la ciudad, evitar continuar con el papel y el traslado físico.
“En nuestro caso, que estamos a 130 kilómetros de Santa Fe capital, termina siendo un ahorro de tiempo y recursos. Tengamos en cuenta que para presentar cada proyecto, nosotros debemos enviar un comisionista hasta para que lleve la carpeta. Ahora, mediante este sistema, podemos hacer la carga online, corregirlos y presentarlos sin la necesidad de llevarlos físicamente”, indicó Bono.
Hacia un Municipio más eficiente
Según destacaron desde la intendencia, la integración a estas redes de capacitación permite no sólo adquirir nuevos conocimientos, sino también intercambiar experiencias con otras localidades que atraviesan procesos de modernización similares.
La transformación digital es, además, un cambio de paradigma para ofrecer servicios públicos más ágiles, transparentes y cercanos a cada vecino.
Así, el cambio va más allá de dar un paso en la digitalización propiamente dicha. A partir de mediados de año, cuando comience a regir esta modalidad mediante el Programa Timbó –ecosistema digital de aplicaciones del gobierno de Santa Fe que funciona como plataforma única para la tramitación electrónica de expedientes, documentos oficiales y licitaciones – se experimentará un cambio con mayor profundidad.
“Más que nada para la rendición de cuentas y presentación de proyectos”, destacaron desde el área contable.
A partir del 1° de julio, todos los programas y proyectos que se deseen gestionar deberán cargarse a través de Timbó. “Ya no tendremos que llamar a las oficinas provinciales para consultar el estado y avance de las presentaciones. Ingresando al sistema ya tenemos acceso a esos datos”, explicaron.
La próxima semana, según adelantaron desde el Municipio, comenzarán con una campaña de comunicación para comercios locales mediante la cual se informarán las modalidades para presentar facturas de proveedores. “Hasta ahora venían y las dejaban en mesa de entrada. A partir de este momento ya lo tendrán que hacer de manera digital. Se ahorrarán tiempos y recursos. Será todo más ágil”.
El cambio, en principio, será para la gestión pública y su relación con el gobierno provincial. El segundo paso implicará una exigencia de la comunidad para volcar absolutamente todo en una plataforma digital a la cual los vecinos tendrán acceso total. “Estamos trabajando en eso. Se podrán visibilizar ordenanzas o ejecuciones para darle mayor transparencia”.