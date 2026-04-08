El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habla este miércoles junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, respecto al estado de situación del caso de San Cristóbal.
Pullaro habla junto a Monteoliva respecto a la investigación del caso de San Cristóbal
El gobernador de Santa Fe sigue en la ciudad de Buenos Aires tras la firma con ANSES. La conferencia inició a las 11 horas.
El mandatario santafesino brinda detalles desde las 11 horas de este 8 de abril, a poco más de una semana del ataque perpetrado por el joven de 15 años en la Escuela N°40 Mariano Moreno, el cual provocó la muerte de otro estudiante de 13.
“No es un caso aislado ni bullying”, afirmó inicialmente Monteoliva y agregó que se trata de “culturas o subculturas digitales que se centran en el estudio y análisis de asesinatos o tiroteos masivos”. “En los últimos dos años, con información de la PFA y colaboración del FBI, hemos detectado 15 casos confirmados y cuatro en estudio sobre este tipo de culturas”, sumó la ministra.
Pullaro agradeció en primera instancia a Monteoliva, no sólo por el caso concreto sancristobalense, sino también por la labor contra el crimen a nivel general.
El mandatario santafesino detalló sobre la evolución de las hipótesis, las cuáles atravesaron las teorías de bullying y brote psicótico. Luego, con rol clave del MPA, se avanzó en la “profunda” investigación que permitió de “manera muy veloz” tener un “panorama mucho más claro”.
“No fue un brote psicótico y no tiene que ver con el bullying. Lo que sí se pudo detectar es que este joven participaba de una red internacional digital denominada TCC. Desde ese lugar parten de la veneración de delitos y asesinatos violentos”, explicó Pullaro.
La colaboración nacional
El pasado lunes durante conferencia de prensa, el director provincial de Investigaciones Criminales de la provincia de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, y la vocera provincial, Virginia Coudannes, adelantaron que existía participación de Nación en la investigación.
Galfrascoli valoró el trabajo en conjunto de la Fiscalía Regional Quinta, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía Federal, destacando en este punto un aspecto de relevancia: el rol de la Unidad Antiterrorista.
En la relación a la concreta detención del joven punible esta semana, el funcionario detalló: “Fue detenido en la vía pública, es lo único que podemos decir, por un operativo dispuesto por la Fiscalía Regional Quinta en coordinación con el MPA a través de la fuerza especial que está trabajando asistiendo al MPA y en coordinación con la PDI”, y explayó: “Coordinación con la Policía Federal ,con esta brigada especial antiterrorista”.
La actividad previa de Pullaro
El gobernador Pullaro aceleró su intervención en el caso durante el fin de semana con una visita directa a la ciudad de San Cristóbal, donde habló con los directivos de la institución educativa afectada y familiares del menor fallecido.
Según pudo saber El Litoral, también hizo lo propio con las autoridades docentes de la escuela Moreno y con Fabio Barreto, el asistente escolar que se abalanzó sobre el adolescente de 15 años después de que este efectuara varios disparos con una escopeta, logrando quitarle el arma y evitar que la tragedia fuera aún mayor.
A este diálogo in situ se le sumó la conversación directa con Monteoliva en simultáneo para coordinar los pasos a seguir y lo que derivó en la conferencia de este miércoles a las 11 horas.