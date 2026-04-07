Durante la tarde y noche del lunes agentes policiales allanaron los domicilos de los padres del segundo menor que fue detenido por la tragedia en la escuela de San Cristóbal. Secuestraron celulares y notebooks. A la vez se sigue el rastro de una comunidad virtual que glorifica la violencia y podría estar vinculada al hecho.
La red “True Crime Community” bajo la lupa judicial en la tragedia de San Cristóbal
Investigadores allanaron los domicilios de los padres del segundo menor detenido. Secuestraron celulares y notebooks. El rastro de una comunidad virtual que glorifica la violencia y podría estar vinculada al hecho.
El foco ya no está únicamente en quien disparó. La lupa se desplazó ahora hacia un adolescente de 16 años que, según creen los investigadores, podría ser una pieza más importante de lo que parecía en un principio. No está claro aun si este jovencito pudo obrar como cómplice, encubridor o instigador.
El mediodía del lunes fue interceptado en ruta 11, a la altura de Nelson, cuando se movía en una camioneta con familiares. Para algunos en la causa, ese traslado tenía un objetivo claro: alejarse antes de que el cerco se cerrara.
Ahora, su situación pende de un hilo. En cuestión de horas, la Justicia deberá empezar a definir cómo encuadrarlo. Por lo pronto, la figura de encubrimiento es apenas un punto de partida, una etiqueta provisoria que podría mutar si las pruebas cuentan otra historia.
La pista digital
Y ahí es donde entran en juego los allanamientos. Las casas de sus padres —separados entre sí— fueron el blanco de los operativos. Los investigadores no buscaban armas ni rastros evidentes, sino algo más intangible: huellas digitales en el sentido literal. Celulares, notebooks, dispositivos capaces de revelar conversaciones, contactos, motivaciones.
Porque la causa, con el correr de los días, empezó a correrse del mapa. Lo que parecía un hecho acotado a una ciudad del interior santafesino comenzó a mostrar conexiones inesperadas. Nombres, intercambios, vínculos que no se detienen en los límites provinciales. Se habrían detectado contactos en otras provincias e incluso en países vecinos.
Fascinación por la muerte
En ese tablero apareció una referencia inquietante: la llamada “True Crime Community”. No es una organización en el sentido clásico, ni responde a consignas políticas. Es, más bien, un ecosistema digital donde la violencia deja de ser un hecho condenable para convertirse en objeto de fascinación.
Un informe oficial la describe como una red donde los crímenes se consumen, se reinterpretan y, en ciertos casos, se celebran. Los agresores son elevados a una categoría casi simbólica, y los ataques se transforman en relatos que circulan, se amplifican y generan un efecto de réplica.
Los especialistas advierten que este tipo de dinámicas no necesita estructuras rígidas para funcionar. Se alimenta de códigos compartidos, de referencias culturales, de una narrativa que puede empujar a algunos a cruzar el límite entre la observación y la acción.
Soledad y aislamiento
El dato que más inquieta no es solo el fenómeno en sí, sino quiénes lo habitan. Mayoritariamente adolescentes. Jóvenes que muchas veces arrastran historias de aislamiento, dificultades para encajar o vínculos frágiles con su entorno. En ese terreno, el consumo intensivo de contenido digital actúa como catalizador.
Con los dispositivos secuestrados ahora bajo análisis, la investigación entra en una etapa decisiva. No se trata solo de establecer responsabilidades individuales, sino de entender si detrás del ataque hay algo más que una decisión aislada.
Porque, si las sospechas se confirman, el caso dejaría de ser un episodio trágico y puntual para convertirse en la expresión local de un fenómeno mucho más amplio —y más difícil de contener.