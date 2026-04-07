Excepto en la Escuela N° 40

San Cristóbal retoma las clases de forma gradual: miércoles con docentes y jueves con alumnos

Tras días de conmoción, las escuelas retoman la actividad con jornadas de trabajo interno, escucha a los alumnos y un enfoque centrado en la contención emocional. La Escuela "Mariano Moreno", donde ocurrió el trágico hecho, seguirá cerrada por pericias judiciales.