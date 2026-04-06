El expediente que busca reconstruir lo ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. A la conmoción por el ataque armado de la semana pasada —cuando un alumno mató a un compañero y dejó varios heridos— ahora se le agrega una detención que podría ampliar el alcance de la causa más allá del autor material.
Detienen a otro adolescente por lo ocurrido en la escuela de San Cristóbal
Se trata de otro jovencito, de 15 años. Fue detenido a la altura de Nelson. Podría estar vinculado a la planificación del hecho. Detectan conexiones entre los implicados y comunidades online que exaltan crímenes reales.
El procedimiento se concretó sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Nelson, donde personal policial interceptó y aprehendió a un segundo adolescente. Según las primeras líneas investigativas, no se trataría de un hecho aislado: los pesquisas buscan determinar si existió algún tipo de conocimiento previo o participación indirecta en la planificación del ataque.
Un círculo que empieza a cerrarse
Desde el inicio de la investigación, los esfuerzos no solo se centraron en el menor señalado como autor del disparo, sino también en su entorno más cercano. Con el avance de las tareas de inteligencia, comenzaron a surgir indicios de vínculos con otras personas que podrían haber estado al tanto de lo que iba a ocurrir.
La detención en Nelson se inscribe en ese contexto. Fuentes cercanas al caso deslizaron que los investigadores no descartan que existan más involucrados, lo que podría derivar en nuevos procedimientos en los próximos días.
La pista digital
Uno de los aspectos que cobró fuerza en las últimas horas es el análisis del universo digital en el que se moverían los jóvenes implicados. La pesquisa, coordinada por la División Antiterrorismo de la Policía Federal Argentina, detectó coincidencias en la participación de ambos adolescentes en espacios virtuales vinculados a la llamada “True Crime Community” (TCC).
Se trata de un fenómeno global que gira en torno al interés por casos criminales reales. Sin embargo, dentro de ese ecosistema conviven sectores que no solo analizan hechos, sino que también exaltan figuras violentas, como tiradores escolares o asesinos seriales.
En ese entorno, plataformas como TikTok, Discord, Tumblr o incluso videojuegos en línea aparecen como puntos de contacto. Para los investigadores, este tipo de espacios puede funcionar como terreno fértil para la construcción de discursos que banalizan o incluso glorifican la violencia.
Alcance más allá de la región
Otro dato que inquieta a los encargados de la causa es la posible extensión de esta red. Según trascendió, la organización o comunidad bajo análisis tendría ramificaciones en al menos tres provincias argentinas y conexiones internacionales.
Si bien aún no hay imputaciones formales en ese sentido, el foco está puesto en determinar si existió algún grado de instigación, acompañamiento o validación previa al ataque ocurrido en la escuela.
¿ Planificación compartida ?
Con un menor detenido como presunto autor del homicidio y otro adolescente ahora bajo custodia, el caso sigue en pleno desarrollo. La prioridad de los investigadores es establecer con claridad el rol de cada uno y descartar —o confirmar— la existencia de una planificación compartida.
Mientras tanto, la comunidad educativa de San Cristóbal (durante esta semana la escuela Mariano Moreno continuará sin dictado de clases) intenta procesar el impacto de un hecho que dejó una marca profunda y que ahora revela aristas cada vez más complejas.