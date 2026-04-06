El hecho ocurrió durante la noche del domingo , en un comercio ubicado sobre bulevar Pellegrini al 2400. Un hombre denunció que fue amenazado por dos personas —una de ellas integrante de la Policía de Santa Fe— en el marco de un presunto conflicto por dinero. Ambos fueron trasladados y se secuestró un arma de fuego.
Denuncian a un subinspector de policía por amenazas en un bar de bulevar Pellegrini
El incidente ocurrió el domingo por la noche en el bar Casa Pellegrini. La víctima denunció amenazas por una deuda de $900 mil. Se secuestró una pistola 9 mm con 17 municiones
Todo comenzó minutos después de las 22 cuando personal del Comando Radioeléctrico (CRE) fue comisionado por la central de emergencias 911 a un local comercial identificado como “Casa Pellegrini”, tras reportarse un desorden.
Al arribar, los uniformados entrevistaron a la víctima, un hombre de 31 años, quien relató una situación de extrema tensión ocurrida instantes antes dentro del negocio.
Denuncia por amenazas y extorsión
Según la declaración del denunciante, dos hombres —identificados como O.M., de 28 años, y O.O., de 51, este último con jerarquía de subinspector y en funciones en la Seccional 1ra— se presentaron en el lugar junto a la hija del damnificado..
Siempre de acuerdo al testimonio, bajo amenazas le exigieron el pago de una deuda de 900 mil pesos. En caso de no cumplir, le habrían advertido que provocarían destrozos en el local y se llevarían computadoras como forma de pago.
La gravedad de la acusación radica en la presunta participación de un efectivo policial en actividad, lo que ahora es materia de investigación judicial.
Secuestro de un arma reglamentaria
Tras el procedimiento, ambos implicados fueron trasladados a sede policial. En el marco de la actuación, se procedió al secuestro de una pistola marca Bersa, modelo Thunder Pro, calibre 9 milímetros, con un cargador que contenía 17 municiones.
El hecho fue caratulado como “amenazas” y quedó bajo análisis de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y el contexto del conflicto denunciado.
Claves del caso
Todo ocurrió el domingo por la noche en bulevar Pellegrini al 2400; La víctima denunció amenazas por una deuda de $900 mil pesos; uno de los acusados es subinspector policial en actividad; Se secuestró una pistola 9 mm con 17 municiones; Ambos sospechosos fueron trasladados a sede policial.