Crimen morboso

El padre de Damián Strada se convirtió en querellante y pedirá que no le den la libertad a la asesina de su hijo

El abogado Iván Carrión pasó formalmente a ser parte de la investigación como representante de la familia de la víctima. Tras la constitución el miércoles pasado, el profesional adelantó que lo primero que harán será rechazar un pedido de morigeración de prisión para Tacundo.