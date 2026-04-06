El partido entre Colón y San Miguel, disputado el sábado en la ciudad de Santa Fe, dejó como saldo cuatro personas detenidas en el marco del operativo de seguridad desplegado en el estadio. Entre ellas, una mujer que era intensamente buscada por la Justicia federal y fue detectada a través del sistema Tribuna Segura.
Saldo del operativo en Colón: cuatro detenidos por distintas causas
Tribuna Segura detectó a una mujer buscada por una causa federal. En tanto tres hombres fueron detenidos por disturbios. Serán excluídos de las canchas.
El procedimiento más relevante se produjo en los ingresos al estadio, donde una mujer de 34 años fue identificada por el sistema Tribuna Segura. Sobre ella pesaba un pedido de captura vigente por una causa vinculada a la comercialización de estupefacientes, con alcance nacional e internacional.
Tras su aprehensión, la sospechosa quedó a disposición del juez titular del Juzgado de Garantías N° 2, Julio Caturla, junto con la Unidad Fiscal de Investigación (UFI). Además, interviene el Juzgado Federal N° 2, área de Coordinación de Estupefacientes, a cargo de Francisco Furnari, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria.
Disturbios en la Puerta 1
Horas más tarde, ya en pleno ingreso del público, se registraron incidentes en la Puerta 1 del estadio. Según fuentes policiales, se produjeron desórdenes en la fila, lo que motivó la intervención de efectivos para restablecer el orden.
En ese contexto, tres hombres de 23, 29 y 38 años fueron aprehendidos por generar disturbios. Todos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.
Derecho de admisión y sanciones
Como consecuencia de los incidentes, las autoridades dispusieron que los tres involucrados en los disturbios sean incorporados al sistema Tribuna Segura. Esta medida implica la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos por el plazo de dos años.
El operativo forma parte de los controles habituales que se realizan en eventos masivos en la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad en los estadios.
Claves del operativo: 4 personas detenidas en total; 1 mujer con pedido de captura nacional e internacional; 3 hombres aprehendidos por disturbios y prohibición de ingreso a estadios por 2 años para los implicados en incidentes