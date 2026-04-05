Justicia contravencional

Condenado por conducir ebrio y en zigzag: destacan la rapidez del juicio en Santa Fe

El hecho ocurrió en Santo Tomé y el juicio se realizó en los tribunales de Santa Fe. El proceso, bajo el Código Contravencional, se resolvió con celeridad en su tramo final. La fiscal advirtió sobre el riesgo generado.