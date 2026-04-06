El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe brindó este lunes detalles sobre los últimos procedimientos realizados en eventos deportivos, con foco en controles de acceso, detecciones mediante el programa Tribuna Segura y medidas adoptadas tras la aparición de mensajes intimidatorios en tribunas.
Refuerzan controles en estadios tras detenciones y mensajes intimidatorios
Así lo confirmó el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo. La medida regirá por dos partidos mientras buscan identificar a los responsables.
El balance incluyó detenciones relevantes y anuncios de sanciones que comenzarán a regir desde el próximo partido de Colón.
Capturas en Santa Fe y Rosario
El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, destacó los resultados obtenidos durante el fin de semana en distintos estadios. En ese marco, confirmó la detención de dos personas con pedido de captura vigente —una en Santa Fe y otra en Rosario— ambas vinculadas a causas por comercialización de estupefacientes.
Uno de los casos ocurrió en la cancha de Colón, donde una mujer fue identificada en los accesos mediante el sistema Tribuna Segura. La otra detención se produjo en el estadio de Rosario Central, en circunstancias similares.
“El programa está funcionando. Es una herramienta disuasiva, pero demuestra que los controles dan resultados”, señaló el funcionario, quien remarcó la coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Banderas intimidatorias
Otro de los ejes abordados fue la aparición de una bandera con contenido intimidatorio en el estadio de Colón, cuyo mensaje generó preocupación en las autoridades.
Según explicó Peverengo, el ingreso del elemento no se habría producido por los accesos principales, lo que abrió una investigación interna sobre posibles fallas en los controles o maniobras alternativas, como el traslado desde sectores altos hacia las tribunas.
“El mensaje es claro: no vamos a negociar con ningún tipo de violencia”, advirtió el funcionario. En ese sentido, confirmó que ya se analizan imágenes para intentar identificar a los responsables, aunque por el momento no hay personas individualizadas.
Cambios en el operativo
Como respuesta inmediata, el Ministerio dispuso restricciones para los próximos partidos en condición de local de Colón. Durante al menos dos encuentros, en los sectores norte alto y bajo no se permitirá el ingreso de banderas, instrumentos, tirantes ni otros elementos habituales de la tribuna.
Además, se eliminará un mecanismo que permitía a socios ingresar a sectores distintos a los habilitados originalmente, una práctica que —según indicaron— generaba desorden y demoras en los accesos, especialmente en la Puerta 1.
En paralelo, se confirmó que el próximo partido de Colón se disputará el domingo a las 19, tras un pedido oficial para evitar la superposición con otro evento masivo en la ciudad y garantizar la cobertura operativa, en especial de los servicios de emergencia.
Las medidas
En suma, el saldo del operativo dispuesto arrojó: dos personas con pedido de captura fueron detenidas en estadios; Intervenciones en Santa Fe y Rosario mediante Tribuna Segura; investigación por una bandera con mensaje intimidatorio en Colón.
También la prohibición de banderas e instrumentos en sectores clave; Cambios en accesos para evitar desorden en ingresos y reprogramación de partidos por cuestiones operativas