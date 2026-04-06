Pullaro estuvo el fin de semana

Educación envía una circular a todas las escuelas mientras siguen suspendidas las clases en San Cristóbal

El ministro José Goity encabezó una conferencia de prensa donde se explicaron los trabajos de contención tras lo sucedido en la escuela Moreno. El ministerio recomendó a las autoridades de cada establecimiento de la provincia "un abordaje cuidado" sobre el hecho; al tiempo que en la institución afectada seguirá el cese de actividades durante toda la semana.