A una semana del trágico hecho registrado en la escuela Nro. 40 de la ciudad de San Cristóbal donde un estudiante de 15 años ingresó armado, disparó y asesinó a otro alumno de 13, el Ministerio de Educación anunció este lunes que seguirá suspendido el dictado de clases en dicho establecimiento a lo largo de toda la semana.
Educación envía una circular a todas las escuelas mientras siguen suspendidas las clases en San Cristóbal
El ministro José Goity encabezó una conferencia de prensa donde se explicaron los trabajos de contención tras lo sucedido en la escuela Moreno. El ministerio recomendó a las autoridades de cada establecimiento de la provincia "un abordaje cuidado" sobre el hecho; al tiempo que en la institución afectada seguirá el cese de actividades durante toda la semana.
Asimismo, se mantienen cerrados los demás establecimientos educativos de la ciudad por el lapso de 48 horas. "No nos vamos a poner fechas taxativas; esto es un proceso y no podemos imponer plazos. Sí ir hacia la normalización aunque sabemos que nada será igual", dijo el ministro de Educación, José Goity, consultado por la prensa sobre la fecha en la que se reanudarían las actividades.
"Tenemos la voluntad de recuperar el ritmo educativo pero no nos ponemos plazos - insistió-. Tenemos que garantizar derechos de los chicos y no renunciaremos a eso. Nada nos correrá de ese camino, pero ante hechos como estos tenemos que poner un pequeño paréntesis".
El funcionario destacó "la templanza" de los equipos directivos de la escuela de San Cristóbal y de salud mental, y mencionó que el propio gobernador Maximiliano Pullaro estuvo reunido el fin de semana con los padres de Ian, el adolescente asesinado.
Circular
En el marco de la misma conferencia, Goity anunció que se remitió una circular a todas las escuelas de la provincia a propósito de lo sucedido.
El texto solicita que "en cada una de las instituciones educativas realicemos un abordaje cuidado ante el trágico y lamentable hecho ocurrido en la localidad de San Cristóbal". "La escuela – plantea el texto- es uno de los lugares de encuentro más importantes dentro de la comunidad y en ella los estudiantes construyen vínculos de confianza, conviven con pares y con adultos y generan lazos de pertenencia y de participación social a través de diversas prácticas. Ante esta situación que nos conmueve, nos interpela y modifica el modo de ver lo que nos pasa debemos generar espacios áulicos reducidos para la circulación de la palabra y la escucha, que posibiliten poner en palabras lo sucedido, sin juzgar; se trata de alojar y es fundamental que la docencia que está acompañando se posicione como adulto de confianza".
Entre las acciones sugeridas se plantea "brindar escucha activa y acompañamiento, habilitando la expresión de emociones, dudas y preocupaciones en un clima de respeto y cuidado".
También, "generar instancias de diálogo con los estudiantes, promoviendo una reflexión colectiva desde el respeto y la responsabilidad; cuidar el tratamiento de la información, evitando la reproducción innecesaria de relatos o detalles que puedan generar mayor daño; y realizar registros escritos institucionales, que permitan identificar emergentes y orientar intervenciones pedagógicas".
Del mismo modo, "fortalecer el diálogo como espacio de confianza, promoviendo preguntas abiertas y sencillas como 'qué les preocupa, cómo se sienten o cómo podemos acompañarlos'".
Se destaca la importancia de "promover el uso responsable de las tecnologías, el respeto por la intimidad y el consentimiento, así como la construcción de vínculos basados en el cuidado mutuo".
Recomendaciones
En el marco de la misma circular, se recomienda "mantener informada y trabajar con las familias ante cualquier situación que lo amerite; actuar de manera coordinada con supervisión y equipos socioeducativos; sostener el trabajo colegiado considerando la dimensión socioafectiva del grupo; y no transmitir la angustia de los adultos junto a la de los niños y jóvenes".
Al respecto se plantea que "las personas adultas deben ser una presencia segura y contenedora". "La escuela – plantea el texto oficial- siempre aloja, evitando una mirada investigativa de causas y sentidos. Se confía en el criterio pedagógico de cada nivel y modalidad para implementar estas orientaciones de acuerdo a las edades y entendiendo que se trata de una situación que interpela a toda la sociedad y requiere respuestas cuidadas, contextualizadas y colectivas".