Audiencia de atribución

Crimen en la escuela de San Cristóbal: reservas judiciales sobre qué pasará con el agresor y dónde estará alojado

La situación judicial del agresor de la Escuela Normal Superior 40 “Mariano Moreno” quedará “bajo el principio absoluto de reserva”. Así se estableció tras la audiencia de atribución del hecho realizada en los Tribunales de la ciudad. El establecimiento permanece cerrado y analizan cómo canalizar las clases en los próximos días.