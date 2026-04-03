Este viernes se realizó, en los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal,la audiencia de atribución del hecho al joven 15 años, responsable del homicidio cometido en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”.
Crimen en la escuela de San Cristóbal: reservas judiciales sobre qué pasará con el agresor y dónde estará alojado
La situación judicial del agresor de la Escuela Normal Superior 40 “Mariano Moreno” quedará “bajo el principio absoluto de reserva”. Así se estableció tras la audiencia de atribución del hecho realizada en los Tribunales de la ciudad. El establecimiento permanece cerrado y analizan cómo canalizar las clases en los próximos días.
Allí estuvieron presentes de manera virtual el atacante G. C., junto a su madre y los abogados que lo representan, además de manera presencial el juez José Alberto Boaglio y los fiscales que atienden la causa: Luis Schiappa Pietra, Carlos Vottero, Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza.
Finalizada la audiencia, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación brindaron una conferencia de prensa, aclarando que “el juez resolvió, incluidas las disposiciones que conforman la resolución que él emitió, que se encuentran bajo el principio absoluto de reserva”.
Esto significa que, por el momento, no se conocerá públicamente qué pasará con el agresor ni dónde estará alojado.
“La audiencia se desarrolló en términos normales. Lamentamos tremendamente lo sucedido porque estamos hablando de un hecho extremadamente grave, trágico. Lamento la no presencia en la sala del autor menor no punible de 15 años del hecho”, explicó el Dr. Vottero.
Los padres de Ian Cabrera, la víctima, no quisieron concurrir a la audiencia. Sí estuvieron presentes familiares de los dos jóvenes heridos.
Escena del crimen
El establecimiento escolar permanecerá cerrado un tiempo más debido a que es la escena del crimen y porque la investigación penal continúa.
“La escena no se va a liberar hasta que el Ministerio Público de la Acusación considere que no se debe realizar ninguna diligencia investigativa más”, indicaron los fiscales, quienes agregaron también que el Ministerio de Educación fue notificado y los funcionarios provinciales decidirán cómo canalizar las clases en los próximos días.