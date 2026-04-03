Mirada pedagógica

Kaplan: “Necesitamos recuperar en la escuela el lazo humano desde una pedagogía de la empatía”

La investigadora advierte que los discursos de odio y la cultura digital “anestesian” a los jóvenes. En ese sentido, contrapone el rol de la escuela que “puede ser refugio y contrapeso frente a una sociedad atravesada por la violencia”.