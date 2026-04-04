El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó este Sábado Santo una discreta y reservada visita a la ciudad de San Cristóbal, ciudad todavía sacudida por el menor que en la escuela Mariano Moreno sacó la escopeta y disparó contra sus compañeros y matando a Ian Cabrera, de 13 años.
Pullaro fue a San Cristóbal y se reunió con directivos de la escuela y los padres de Ian
El gobernador de Santa Fe realizó una discreta visita este sábado. También tuvo un encuentro con Fabio Barreto quien se arrojó sobre el menor que disparó a la multitud.
Después de la reunión que, en redes, dio cuenta el propio Pullaro en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta capital con el ministro Pablo Cococcioni y parte del gabinete con la jefatura de la Unidad Regional I, viajó hasta San Cristóbal donde el lunes se produjo el gravísimo hecho en el edificio escolar.
Según pudo saber El Litoral, Pullaro se reunió con los padres de Ian, golpeados, compungidos ante lo ocurrido; también hizo lo propio con las autoridades docentes de la escuela Moreno y con Fabio Barreto, el asistente escolar que se abalanzó sobre el adolescente de 15 años después de que este efectuara varios disparos con una escopeta, logrando quitarle el arma y evitar que la tragedia fuera aún mayor.
El gobernador llegó a San Cristóbal acompañado de quien en los últimos meses es su secretario privado, Edgardo Martino, quien fuera intendente de San Cristóbal y luego diputado provincial. Martino, su esposa y sus hijos pasaron todos por las aulas de la escuela Moreno.
Tras el recorrido por San Cristóbal, el gobernador regresó a última hora del sábado a su residencia en el sur santafesino.