Los días de lluvia y la persistente humedad pueden convertirse en el peor enemigo de las tareas del hogar. Lavar la ropa es solo la mitad del trabajo; el verdadero desafío comienza cuando el sol desaparece y el tender se queda estancado en el living durante días.
Cómo secar la ropa rápido dentro de casa en días de lluvia y humedad: siete trucos infalibles
Descubrí las mejores técnicas, desde la ventilación estratégica hasta el uso de electrodomésticos, para evitar el olor a humedad y cuidar tus prendas.
No solo se trata de la molestia de tener prendas colgadas por toda la casa, sino del riesgo de que aparezca ese desagradable "olor a humedad" o, peor aún, moho en las fibras.
Para que el clima no condicione tu rutina, seleccionamos siete trucos que combinan ingenio, física básica y el uso correcto de los recursos que ya tenés en casa.
1. El truco de la "doble centrifugada"
Antes de sacar la ropa del lavarropas, programá un ciclo de centrifugado extra. Aunque parezca un paso obvio, este proceso elimina una cantidad significativa de agua residual que el ciclo estándar no logra quitar. Recordá que cuanta menos agua tenga la prenda al colgarla, más rápido se romperá el vínculo de humedad con el ambiente.
2. Ventilación cruzada: El motor natural
Secar la ropa adentro no significa encerrarla. Colocá el tender en la habitación con mejor circulación de aire. Abrí apenas dos aberturas (ventanas o puertas) en extremos opuestos para generar una corriente. Si el día está muy húmedo afuera, un ventilador apuntando directamente a las prendas ayudará a que el aire no se estanque y la evaporación sea constante.
3. El arte de colgar con espacio
El error más común es amontonar la ropa para que entre todo en un solo tender. Para un secado eficiente, el aire debe circular entre las prendas. Dejá al menos dos dedos de separación entre cada pieza. Las prendas pesadas, como jeans o pulóveres, deben ir en los extremos exteriores del tender, donde hay más contacto con el aire.
4. Perchas: Tus mejores aliadas
En lugar de doblar las camisas o remeras sobre las varillas del tender, usá perchas. Esto no solo evita marcas en la tela, sino que permite que la prenda mantenga su forma y que el aire pase por su interior y exterior al mismo tiempo, reduciendo el tiempo de secado a la mitad.
5. El deshumidificador: Un cambio de juego
Si vivís en una zona con humedad crítica, un deshumidificador es la mejor inversión. Al capturar el exceso de vapor de agua del ambiente, el aparato obliga a la ropa a ceder su humedad más rápido. Colocalo cerca del tender en una habitación cerrada para maximizar su efecto.
6. El truco de la toalla seca para prendas delicadas
Para esas piezas que necesitan un cuidado especial, extendé una toalla grande y seca, colocá la prenda húmeda encima y enrollala como un "pionono" apretando suavemente. La toalla absorberá gran parte del agua sobrante de forma inmediata, dejando la prenda apenas húmeda y lista para terminar de secarse al aire en minutos.
7. El uso estratégico del radiador o estufa
Nunca coloques la ropa directamente sobre la fuente de calor, ya que puede dañar las fibras o causar accidentes. Lo ideal es situar el tender a una distancia de un metro de la estufa. El calor seco elevará la temperatura de la habitación y acelerará el proceso de forma segura.
Implementando estos pequeños cambios, vas a notar que incluso en las semanas más grises de Santa Fe, tu ropa puede estar lista, suave y con perfume a limpio en tiempo récord.