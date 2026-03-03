#HOY:

Estética furry: la tendencia que marcará el próximo otoño-invierno

Texturas suaves, volúmenes envolventes y una fuerte apelación a lo sensorial anticiparán una temporada fría donde el abrigo se transformará en experiencia.

Tonos neutros y colores intensos convivirán en propuestas que priorizarán abrigo y presencia visual.Tonos neutros y colores intensos convivirán en propuestas que priorizarán abrigo y presencia visual.
 10:29
La estética furry será una de las corrientes más visibles del otoño invierno que viene, con una presencia que irá mucho más allá del abrigo de piel sintética. Esta tendencia, que tomará referencias del imaginario animal y de las texturas suaves y envolventes, se consolidará como un lenguaje visual propio dentro de la moda urbana y de pasarela.

En los próximos meses, la moda apostará por prendas que evoquen abrigo, protección y contacto con lo natural. El furry aparecerá como respuesta a un contexto de búsqueda de confort emocional, donde la ropa no solo se verá, sino que también se sentirá. Las pasarelas internacionales y el street style anticiparán esta expansión, con piezas que combinarán volumen, suavidad, tonos neutros e intensos.

Del abrigo clásico a una estética integral

El punto de partida del furry estará en el clásico abrigo de piel sintética, pero la tendencia avanzará hacia un universo más amplio. Chalecos, tapados oversized, estolas y capas marcarán el inicio, aunque rápidamente se sumarán accesorios y prendas inesperadas. La clave estará en el equilibrio: el furry no buscará imponerse como exceso, sino integrarse a looks cotidianos con una lógica contemporánea.

La piel sintética se consolidará como material central, con acabados cada vez más realistas y éticos.La piel sintética se consolidará como material central, con acabados cada vez más realistas y éticos.

Claves del furry para el otoño invierno

En el plano urbano, esta estética se adaptará a siluetas prácticas. Camperas con interior peludo, capuchas forradas, bolsos suaves al tacto y zapatillas con detalles furry formarán parte del guardarropa diario. El resultado será una moda que combinará abrigo visual y funcionalidad, pensada para climas fríos pero también para climas emocionales.

  • Abrigos oversized
  • Piel sintética
  • Chalecos texturados
  • Accesorios suaves
  • Volumen
  • Contraste
  • Tonos neutros
  • Colores intensos
Accesorios con efecto peluche sumarán protagonismo incluso en outfits urbanos y minimalistas.Accesorios con efecto peluche sumarán protagonismo incluso en outfits urbanos y minimalistas.

La fuerza del furry no se explicará solo desde lo estético. Esta tendencia dialogará con una época marcada por la necesidad de refugio y cercanía. En un escenario global atravesado por la incertidumbre, la moda responderá con texturas que evocarán protección y bienestar. El furry representará una vuelta a lo instintivo, a lo animal, pero traducido en códigos de diseño sofisticados.

Además, la tendencia se alineará con el auge de la moda sensorial, donde el tacto tendrá un rol tan importante como la imagen. Las prendas buscarán generar una experiencia, no solo completar un outfit. En este sentido, el furry funcionará como un puente entre la moda y las emociones, reforzando la idea de vestirse como un acto de autocuidado.

