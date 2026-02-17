Margot Robbie reveló su secreto para un cuerpo fuerte sin sacrificios extremos
La actriz australiana compartió cómo combina fuerza, pilates y una dieta adaptable para mantenerse saludable y fuerte sin renunciar al placer, convirtiéndose en referente de un enfoque realista y sostenible hacia el bienestar físico.
Robbie aseguró que su prioridad es sentirse fuerte y saludable. Crédito: Reuters.
La actriz australiana Margot Robbie volvió a captar la atención al compartir su mirada sobre el entrenamiento y la alimentación. Lejos de los métodos extremos que muchas veces se asocian con las exigencias de Hollywood, la protagonista de "Cumbres Borrascosas" aseguró que su prioridad es sentirse fuerte y saludable antes que responder a un ideal estético rígido.
En distintas entrevistas, la intérprete explicó que su objetivo no es alcanzar un cuerpo “perfecto”, sino mantener energía, movilidad y resistencia para afrontar las largas jornadas de rodaje. Para ella, el bienestar es una construcción diaria que combina constancia con disfrute, sin caer en restricciones que afecten el ánimo o la vida social.
Margot Robbie reveló su secreto para un cuerpo fuerte. Crédito: Reuters.
Rutinas cortas y efectivas
La clave de su entrenamiento está en la combinación de ejercicios de fuerza con sesiones de pilates, especialmente en reformer. Este tipo de práctica le permite trabajar el cuerpo de manera integral, fortalecer el core y mejorar la postura, sin necesidad de pasar horas en el gimnasio.
Robbie apuesta por movimientos funcionales que incluyan brazos, piernas y zona media, con series dinámicas y exigentes pero de corta duración. Según detalló, entrenamientos de 20 a 30 minutos pueden ser suficientes si se realizan con intensidad y enfoque. La constancia, más que la cantidad de tiempo invertido, es lo que marca la diferencia.
Además, prioriza la movilidad y la estabilidad para prevenir lesiones y sostener el rendimiento físico a largo plazo. Esa mirada integral le permite adaptarse a las demandas de cada proyecto cinematográfico sin someterse a cambios drásticos o poco sostenibles.
En cuanto a la dieta, la actriz sostiene un enfoque equilibrado. Durante etapas de mayor exigencia laboral suele inclinarse por comidas ricas en proteínas, vegetales frescos y preparaciones simples que le aporten energía. Sin embargo, fuera de esos períodos no se priva de disfrutar de hamburguesas, papas fritas o una cerveza ocasional.
Robbie ha sido clara al respecto: las restricciones estrictas no encajan con su personalidad. Prefiere una relación honesta con la comida, donde haya espacio para el placer sin que eso implique descuidar la salud. Para ella, el equilibrio es la clave para sostener hábitos en el tiempo.
Robbie apuesta por movimientos funcionales. Crédito: Reuters.
Una filosofía sostenible
El mensaje que transmite es claro: no hace falta recurrir a sacrificios extremos para tener un cuerpo fuerte. La combinación de disciplina, entrenamiento inteligente y alimentación flexible puede dar resultados reales y, sobre todo, sostenibles.
En un contexto donde abundan las dietas de moda y los desafíos físicos radicales, la postura de Margot Robbie propone una alternativa más amable y realista. Su enfoque prioriza el bienestar integral y demuestra que la fortaleza física puede construirse sin renunciar al disfrute cotidiano.