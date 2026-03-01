Cortes de cabello según la luna en marzo de 2026: qué días elegir

Para muchas personas, el manejo del crecimiento capilar no se limita al corte tradicional en función del estilo deseado: también se mira al cielo. El calendario lunar —producto de antiguas tradiciones y prácticas culturales— sostiene que la fase de la luna influye en la fortaleza, el crecimiento y la textura del cabello después de un corte.
La lógica general indica que cuando la luna está en fases ascendentes —como en cuarto creciente o luna nueva— el cabello responde con crecimiento más rápido y mayor volumen. Por el contrario, en fases descendentes —como cuarto menguante— se cree que el crecimiento se ralentiza, ayudando a que el peinado conserve su forma por más tiempo.
Este mes, el desafío para quienes siguen el calendario lunar será ubicar los días más favorables para el resultado deseado: ya sea crecimiento acelerado, mantenimiento prolongado o renovación completa del largo y estilo.
La luna nueva suele elegirse para cambios de look más profundos.
Fases lunares de marzo de 2026
Calendario con fechas e indicaciones
Luna nueva — 1 y 2 de marzo de 2026
Recomendado para: cambios radicales de estilo o cortes que simbolicen un nuevo comienzo. Estos días son ideales para quienes quieren una renovación estética profunda, ya que la luna nueva representa el inicio de un nuevo ciclo.
Cuarto creciente — 8 y 9 de marzo de 2026
Recomendado para: promover un crecimiento más rápido y abundante. Cortar el cabello en esta fase suele asociarse con un aumento en la densidad y el vigor del crecimiento posterior.
Luna llena — 16 de marzo de 2026
Recomendado para: cortes que buscan reforzar volumen y fortaleza. La luna llena se considera un momento de plenitud energética, lo que puede traducirse en un impulso para la fibra capilar.
Cuarto menguante — 24 y 25 de marzo de 2026
Recomendado para: mantener el estilo por más tiempo. En esta etapa, el crecimiento se percibe más lento, lo que ayuda a que el corte conserve forma sin necesidad de retoques frecuentes.
Cada fase de la luna se asocia a un efecto distinto en el crecimiento capilar.
Estas fechas pueden servir de guía para quienes combinan sus citas de peluquería con el ritmo lunar. La tradición propone que al elegir un momento adecuado en el ciclo, se puede lograr no solo un corte estético adecuado sino también influir en cómo responde el cabello después, ya sea para que crezca con mayor rapidez o para que permanezca en la forma deseada durante más tiempo.
Consejos extras
Adaptar la planificación capilar al calendario lunar no significa descuidar las prácticas de cuidado técnico que realmente impactan en la salud del pelo. Más bien, puede verse como un complemento que aporta un mayor nivel de intención y consciencia a las decisiones estéticas.
Para comenzar, es importante planificar con anticipación. Revisar el calendario lunar antes de agendar una cita permite seleccionar los días que mejor se alineen con tus objetivos personales: crecimiento acelerado, mantenimiento prolongado o cambio de estilo.
Otra estrategia útil es observar cómo responde tu cabello después de cortes en distintas fases lunares. Aunque los efectos del calendario lunar no estén científicamente comprobados, llevar un registro personal te permitirá identificar patrones propios.
Aunque la posición de la luna y sus fases forman parte de este enfoque, no hay que descuidar los fundamentos del cuidado capilar: elegir cortes que se adapten a tu tipo de cabello, usar productos adecuados para tu textura, y mantener una rutina de hidratación y nutrición capilar. Estos factores son clave para que cualquier corte —sea planeado según la luna o no— luzca saludable y vibrante.