El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, y la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Victoria Nagel, presentaron este martes una nueva edición del programa “Primeras Exportaciones Esperanza”.
"Primeras Exportaciones": la apuesta de Esperanza para ampliar su perfil internacional
El municipio de Esperanza lanzó una nueva edición de “Primeras Exportaciones”, un programa que brinda capacitación y asesoramiento a pymes locales para impulsar su inserción en mercados internacionales.
Se trata de una propuesta integral orientada a acompañar a las pymes de la ciudad en sus primeras experiencias en el comercio exterior, con el objetivo de ampliar la cantidad de empresas de Esperanza que exportan.
Para ello, brinda herramientas que facilitan su proceso de internacionalización y articula el trabajo entre actores públicos y privados para ofrecer servicios adecuados a sus necesidades.
Durante la presentación, el intendente mencionó que “el programa ha sido un desafío interesante desde el momento que el área lo propuso y lo llevamos adelante con el objetivo de darles herramientas y más oportunidades a las empresas de Esperanza para que puedan desarrollar su proceso de exportación”.
Luego, destacó que “impulsamos políticas que promueven la generación de empleo local, y este programa se adapta muy bien a nuestra ciudad, donde un gran porcentaje de la mano de obra es industrial”.
“Queremos que más empresas de la ciudad puedan orientarse al mercado exterior, para que Esperanza se consolide como una referencia regional en materia productiva y siga generando oportunidades de crecimiento y desarrollo”, concluyó Rodrigo Müller.
A largo plazo
Por su parte, Nagel indicó que “sabemos que exportar e internacionalizar empresas es un trabajo a largo plazo, pero el año pasado comenzamos a acompañarlas en estos primeros pasos, apostando al desarrollo sostenido”.
“Estamos buscando empresas que tengan intención de explorar el comercio exterior. Pueden sumarse tanto aquellas que nunca han exportado como las que hayan realizado exportaciones esporádicas”, añadió.
A su vez, indicó que “a nivel nacional y provincial existen programas que trabajan con la exportación, pero nosotros nos enfocamos en el eslabón que falta, que son los primeros pasos, para luego articular con las otras herramientas disponibles”.
“Sabemos que el municipio no participa de tributos a la exportación, pero el aumento de las exportaciones de empresas locales genera externalidades en la ciudad, como la contratación de servicios y profesionales, que elevan la vara y repercuten en el mercado interno”, agregó.
Por último, Nagel invitó “a todos a inscribirse y consultar para que nadie se quede afuera y todos tengan la oportunidad de acceder a estas herramientas que pueden generar un gran salto en su empresa”.
Cronograma
Las empresas interesadas en inscribirse al programa pueden completar el siguiente formulario online:
Luego del cierre de inscripción, a partir de la semana del 27 de abril, personal de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico visitará a las empresas inscriptas para realizar un diagnóstico y conocer su situación de cara al proceso de exportación.
A partir del 11 de mayo comenzarán a dictarse, una vez por semana, seis capacitaciones con temáticas generales para distintos rubros. Entre los contenidos se incluyen: operatoria de exportación, selección de mercados de destino, medios de transporte y formas de pago, entre otros.
Además, este año se incorporan dos capacitaciones extra exclusivas para empresas del sector metalúrgico y de alimentos y afines.
A su vez, se suma el acompañamiento de profesionales del comercio exterior de la ciudad, con el objetivo de que las empresas cuenten con asesoramiento especializado en cada etapa del proceso.