Programa 1000 Aulas

El Jardín Nº 300 de Ramona, suma nueva infraestructura y entra en etapa de terminaciones

La construcción de una nueva aula en el Jardín Nº 300 María Elena Walsh alcanza el 60% de avance. La obra, clave ante el crecimiento de la matrícula, incorporará espacios modernos, flexibles y tecnológicos.