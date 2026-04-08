La construcción de una nueva unidad áulica en el Jardín de Infantes Nº 300 “María Elena Walsh” registra un avance sostenido y ya alcanzó el 60% de ejecución.
El Jardín Nº 300 de Ramona, suma nueva infraestructura y entra en etapa de terminaciones
La construcción de una nueva aula en el Jardín Nº 300 María Elena Walsh alcanza el 60% de avance. La obra, clave ante el crecimiento de la matrícula, incorporará espacios modernos, flexibles y tecnológicos.
La obra se desarrolla en el marco del Plan “1000 Aulas”, impulsado por el Gobierno de la Provincia, y busca dar respuesta al crecimiento de la matrícula y a la necesidad de contar con espacios educativos acordes a las demandas actuales.
De acuerdo a lo informado, los trabajos ya superaron la etapa estructural de cubiertas y techos, lo que permite avanzar hacia una nueva instancia centrada en las terminaciones.
En este contexto, se prevé la continuidad de la obra mediante un nuevo desembolso destinado a tareas como revoques, colocación de aberturas, instalaciones y pintura.
Este progreso se enmarca dentro de los plazos administrativos y técnicos establecidos en el convenio correspondiente, destacándose además como un ejemplo del funcionamiento del sistema de descentralización de la obra pública, que permite agilizar los procesos de ejecución a nivel local.
Espacios modernos para nuevas demandas educativas
El nuevo recinto fue diseñado bajo criterios pedagógicos contemporáneos, priorizando la creación de espacios flexibles y adaptables. La planificación incluye además la incorporación de estándares de eficiencia energética y condiciones de conectividad, en línea con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
Desde la gestión comunal remarcaron que estas características buscan mejorar las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, generando entornos más adecuados para el desarrollo integral de los alumnos.
En este sentido, la obra no solo responde a una necesidad cuantitativa, vinculada al aumento de la matrícula, sino también a una mejora cualitativa en la infraestructura escolar.
Proyectos para mejorar el entorno urbano
En paralelo, el gobierno comunal avanza en la gestión de nuevas iniciativas a través del Fondo de Obras Menores. En este marco, se presentaron dos proyectos estratégicos: la intervención en Plaza Sarmiento y un plan integral de bacheo y reparación del pavimento de hormigón.
Ambas propuestas superan una inversión de 120 millones de pesos, financiados mediante aportes no reintegrables del Gobierno provincial. Según se detalló, la renovación del espacio público apunta a fortalecer el uso comunitario y el sentido de pertenencia, mientras que la mejora de la calzada busca optimizar la seguridad vial y prolongar la vida útil de la infraestructura.
Gestión regional para el manejo hídrico
Por otra parte, el presidente comunal José Barbero participó de la Asamblea General Ordinaria del Comité de Cuencas Castellanos Sur, donde se abordaron las prioridades para optimizar el escurrimiento de aguas en la región.
Durante el encuentro, se planteó la necesidad de avanzar en la limpieza y readecuación de canales rurales, así como en el mantenimiento de redes secundarias, con una visión integral que contemple el funcionamiento conjunto de la cuenca. El objetivo central es reducir riesgos ante eventos climáticos y proteger especialmente las zonas urbanas.
De este modo, la gestión local articula obras educativas, urbanas e hídricas en una estrategia que apunta a mejorar la calidad de vida de la comunidad en distintos frentes.