Un robo fue descubierto en la mañana de este miércoles en la sede del Concejo Delibrante de la ciudad de Recreo, ubicada en calle Santa Fe al 1000, donde autores ignorados forzaron el ingreso, provocaron daños y sustrajeron dinero en efectivo y un teléfono celular corporativo.
Robaron en el Concejo Deliberante de Recreo: se llevaron dinero y un celular
El hecho fue descubierto este miércoles al inicio de la jornada laboral. Forzaron el ingreso y causaron daños en el edificio. No hay detenidos hasta el momento.
El hecho salió a la luz cerca de las 7.30, cuando una empleada de limpieza arribó al edificio y advirtió que la puerta de vidrio del frente estaba completamente dañada, al igual que una abertura que presentaba signos de haber sido forzada.
Minutos más tarde, con la llegada del personal administrativo, se constató el faltante de unos 250 mil pesos que se encontraban en un sobre dentro de un escritorio del área administrativa, además de un teléfono celular corporativo marca Xiaomi Note 13.
El procedimiento inicial estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Distrito 16, quienes acudieron tras un aviso a la Central 911 y dieron intervención a las áreas correspondientes.
Trabajo de peritos
Por disposición de la fiscalía en turno, intervino personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Criminalístico de la Región 1, con la participación de distintas áreas técnicas.
Durante el relevamiento, se habrían constatado algunos rastros y otros indicios que ya forman parte de la pesquisa que se inició para dar con el o los autores del hecho.
Cámaras en la zona
Otro dato relevante para la investigación es la existencia de varias cámaras de seguridad en las inmediaciones del edificio, material que ahora será analizado para intentar reconstruir la secuencia del hecho e identificar a los responsables.
La causa fue caratulada como “Robo” y quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Presencia de autoridades
Omar Picard, presidente del Concejo, explicó que "los delincuentes revolvieron múltiples cajones en busca de elementos de valor que pudieran retirar a través del reducido espacio de las rejas del frente, lo que refuerza la hipótesis sobre la modalidad de ingreso".
También se constató que ingresaron a los bloques de los concejales, aunque en esos sectores no se registraron faltantes.
Agregó que desconectaron todos los cables del servidor, aparentemente creyendo que se trataba del sistema de cámaras de seguridad, y además se llevaron un switch de internet donde estaban conectadas las computadoras del edificio.
Por su parte, el intendente Omar Colombo y el secretario de Gobierno se hicieron presentes en el lugar, manifestando su apoyo ante un episodio que afecta directamente a la institucionalidad local.