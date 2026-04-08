Un hombre de 44 años, conductor de la aplicación de transporte Didi, fue víctima de un feroz asalto durante la tarde del martes, cerca de las 16, en la esquina de Larrea y Güemes, en barrio Coronel Dorrego, jurisdicción de la Comisaría 8va. Dos delincuentes lo interceptaron, le dispararon en una pierna y escaparon con su motocicleta Gilera Smash gris.
En barrio Coronel Dorrego: balearon a un chofer de una app y le robaron su moto
El trabajador fue atacado en la esquina de Larrea y Guemes. Tras un forcejeo los delincuentes lo balearon en una pierna y le sustrajeron una moto Gilera Smash
Del hecho se tuvo conocimiento a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una persona herida en la esquina mencionada. Al arribar, los uniformados encontraron a un grupo de vecinos asistiendo a la víctima, quien se hallaba tendida sobre el sector noreste de la intersección.
El hombre relató que se desempeña como conductor de la aplicación Didi y que, al llegar al lugar, fue abordado por dos sujetos. Comentó que uno de ellos vestía campera marrón y gorra roja. En ese contexto, uno de los agresores efectuó un disparo con un arma de fuego que impactó en su pierna, tras lo cual ambos le sustrajeron su motocicleta, una Gilera Smash color gris.
Traslado y atención médica
Minutos después del ataque, se hizo presente en la escena una ambulancia cuyo personal trasladó al herido al hospital Iturraspe para su atención. Ya en el nosocomio, el personal médico constató que presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida.
El diagnóstico indicó que la lesión no revestía gravedad. No obstante, cerca de las 17:50, el paciente decidió retirarse por sus propios medios con alta voluntaria, visiblemente ofuscado con el personal de salud.
Investigación en curso
En el lugar del hecho trabajó personal del Grupo Criminalístico, mientras que la investigación quedó bajo directivas del fiscal en turno, doctor Marchi. Asimismo, efectivos de la PDI, realizaron las primeras tareas investigativas para intentar identificar a los autores del robo.
Hasta el momento, no se informaron detenciones y la motocicleta sustraída no fue recuperada.