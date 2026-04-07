A mediados del mes pasado, una banda de delincuentes asaltó un negocio de la ciudad de San Javier (cabecera del departamento santafesino del mismo nombre). Luego de distintas tareas de inteligencia, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) atrapó al presunto autor del hecho, que además -se descubrió después- se dedicaba al microtráfico de estupefacientes.
Lo buscaban por un asalto y en su casa tenía cogollos y plantas de marihuana
El sospechoso fue arrestado, luego de un allanamiento planificado por la Policía de Investigaciones y realizado de manera conjunta con el Grupo de Operaciones Tácticas.
El caso se inició cuando un comerciante de barrio El Once denunció que cuatro sujetos armados con un cuchillo habían perpetrado un robo en su local.
Los malvivientes sustrajeron mercadería, documentación y la suma de 250 mil pesos.
Los detectives pudieron identificar a uno de los ladrones, cuyas iniciales eran M.D.C. y pudieron determinar cuál era su domicilio.
Liderados por el fiscal Pablo Lipowy y con los recaudos legales de rigor, los uniformados de la PDI dispusieron un allanamiento que contó con la colaboración de especialistas en irrupciones del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional XIV.
Sorpresa
Allí arrestaron al presunto autor del delito investigado y secuestraron vinculados al hecho, entre ellos un cuchillo y prendas de vestir.
Por otra parte, durante el procedimiento también se incautaron cuatro plantas de cannabis sativa de 1.60, 1.50, 1.70 y 0.55 metros de altura, una balanza digital, 2.545 gramos de cogollos y restos vegetales de cannabis sativa (6.6 gramos) de semillas de cannabis sativa. Por ello, al detenido se le inició también una causa por microtráfico de estupefacientes.
Por disposición del representante del Ministerio Público de la Acusación, el detenido quedó alojado en sede policial, a disposición de la Justicia.