#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
San Javier

Lo buscaban por un asalto y en su casa tenía cogollos y plantas de marihuana

El sospechoso fue arrestado, luego de un allanamiento planificado por la Policía de Investigaciones y realizado de manera conjunta con el Grupo de Operaciones Tácticas.

El sospechoso fue arrestado en su domicilio. Foto: El LitoralEl sospechoso fue arrestado en su domicilio. Foto: El Litoral
Seguinos en
Por: 

A mediados del mes pasado, una banda de delincuentes asaltó un negocio de la ciudad de San Javier (cabecera del departamento santafesino del mismo nombre). Luego de distintas tareas de inteligencia, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) atrapó al presunto autor del hecho, que además -se descubrió después- se dedicaba al microtráfico de estupefacientes.

Policía de Investigaciones ilustrativa PDIImagen ilustrativa. Policía de Investigaciones (PDI).

El caso se inició cuando un comerciante de barrio El Once denunció que cuatro sujetos armados con un cuchillo habían perpetrado un robo en su local.

Los malvivientes sustrajeron mercadería, documentación y la suma de 250 mil pesos.

Los detectives pudieron identificar a uno de los ladrones, cuyas iniciales eran M.D.C. y pudieron determinar cuál era su domicilio.

Cococcioni, entregó este viernes dos pistolas de baja letalidad, Taser, y un minibus completamente equipado con tecnología para tareas específicas de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Unidad Regional VII.Imagen ilustrativa. Policía de Investigaciones (PDI).

Liderados por el fiscal Pablo Lipowy y con los recaudos legales de rigor, los uniformados de la PDI dispusieron un allanamiento que contó con la colaboración de especialistas en irrupciones del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional XIV.

Sorpresa

Allí arrestaron al presunto autor del delito investigado y secuestraron vinculados al hecho, entre ellos un cuchillo y prendas de vestir.

Por otra parte, durante el procedimiento también se incautaron cuatro plantas de cannabis sativa de 1.60, 1.50, 1.70 y 0.55 metros de altura, una balanza digital, 2.545 gramos de cogollos y restos vegetales de cannabis sativa (6.6 gramos) de semillas de cannabis sativa. Por ello, al detenido se le inició también una causa por microtráfico de estupefacientes.

Por disposición del representante del Ministerio Público de la Acusación, el detenido quedó alojado en sede policial, a disposición de la Justicia.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
San Javier
Santa Fe Policiales
PDI

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro