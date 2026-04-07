Fallo de la Casación Bonaerense

Caso García Belsunce: Nicolás Pachelo continuará en prisión tras la confirmación de su condena a perpetua

La Justicia rechazó los recursos de la defensa y ratificó la sentencia por el crimen ocurrido en 2002 en el Carmel de Pilar. Los jueces consideraron acreditado que el exvecino de la víctima fue el autor del homicidio durante un intento de robo.