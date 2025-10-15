Absolvieron a Nicolás Pachelo en la causa por los robos en el country Los Pingüinos
El acusado fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por robo en otros countrys y a cadena perpetua por el asesinato de María Marta García Belsunce. No obstante, en esta ocasión, el fallo consideró que “la responsabilidad penal de una persona no puede construirse sobre la base de suposiciones”.
Nicolás Pachelo cumple sentencia por el crimen de María Marta García Belsunce.
Nicolás Pachelo fue absuelto en la causa que lo posicionó como responsable de los robos en el country “Los Pingüinos” porque “no se pudo acreditar la participación como autor del delito”, según el juez que lleva adelante la causa, Pablo Adrián Rolón.
Sin pruebas
El country Los Pingüinos, en Ituzaingó.
Según la resolución de la Corte de Justicia de Buenos Aires, “la prueba recolectada y los testimonios juramentados oídos en la audiencia, como así también la prueba técnica e instrumental, no se ha podido acreditar con el grado de certeza que etapa merece la participación de Pachelo como coautor del delito”.
Por tanto, el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de San Isidro consideró que “absolver a una persona en el marco de un proceso penal no equivale a consagrar la impunidad, sino que por el contrario, representa la aplicación efectiva del principio de legalidad y del Estado de Derecho”.
“La responsabilidad penal de una persona no puede construirse sobre la base de suposiciones, antecedentes personales, percepciones subjetivas o construcciones mediáticas. La sola circunstancia de que un imputado resulte ‘sospechoso habitual’ o posea rasgos compatibles con el imaginario social del culpable, no habilita a desplazar las garantías constitucionales que rigen el proceso penal”.
“La figura del ‘sospechoso perfecto’ no puede sustituir el análisis racional y probatorio exigido para fundar una condena. El derecho penal no persigue la creación de relatos convincentes, sino la demostración objetiva de hechos delictivos y de la participación penalmente relevante de una persona en ellos”, continuó el descargo.
María Marta García Belsunce.
Asimismo, se enfatizó: “Sostener una condena en función de estereotipos, prejuicios o presiones mediáticas es ajeno al modelo de justicia que impone el sistema republicano y democrático”.
“En este sentido, la absolución de Nicolás Pachelo -o de cualquier persona- en un proceso penal no puede entenderse como una rendición del deber de justicia, sino como una reafirmación de que el castigo sólo puede ser consecuencia de una atribución de responsabilidad penal fundada, legítima y legalmente probada".
"La justicia no puede convertirse en espectáculo ni el proceso penal en un escenario de reafirmación de culpabilidades mediáticas”, concluyó la resolución.
El robo en Los Pingüinos
El hecho que volvió a llevar a Pachelo, exresidente del country Carmel, ante la Justicia tuvo lugar el 20 de julio de 2017, en un lapso comprendido entre las 16 y las 18:40.
Según lo determinado durante la investigación, Pachelo y su cómplice, Matías Marasco (ya sentenciado por este caso), accedieron a la vivienda del empresario Emiliano Alcaide, situada en el lote 461 del exclusivo barrio cerrado en Avenida Presidente Perón de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires..
La fiscalía sostuvo que los intrusos aprovecharon la ausencia de los habitantes de la casa para violentar una puerta-ventana trasera e ingresar.
De allí habrían sustraído una caja de seguridad de color gris, de aproximadamente 30 centímetros de largo, que contenía importantes sumas de dinero: 250.000 dólares, 10.000 euros y 5.000 reales. Además, se llevaron perfumes de lujo, una partida de nacimiento, una carta de índole familiar y las llaves de otras cajas de seguridad.
