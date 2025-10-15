Por falta de pruebas

Absolvieron a Nicolás Pachelo en la causa por los robos en el country Los Pingüinos

El acusado fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por robo en otros countrys y a cadena perpetua por el asesinato de María Marta García Belsunce. No obstante, en esta ocasión, el fallo consideró que “la responsabilidad penal de una persona no puede construirse sobre la base de suposiciones”.