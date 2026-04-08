Un millonario robo se descubrió durante la madrugada de este miércoles en una constructora ubicada en 1° de Mayo al 1200, donde delincuentes ingresaron por los techos, desactivaron la alarma y sustrajeron cerca de 15 millones de pesos en efectivo, además de computadoras y otros elementos de valor.
Millonario golpe a una empresa inmobiliaria de la ciudad de Santa Fe
Los ladrones ingresaron por los techos, cortaron rejas y desactivaron la alarma. Sustrajeron dinero destinado al pago de sueldos y equipos informáticos.
El hecho fue advertido cerca de las 8.13, cuando un empleado de la firma Desarrollos Inmobiliarios llegó al lugar y encontró las oficinas completamente revueltas. De inmediato dio aviso a la policía, que constató daños en distintos sectores del inmueble.
Según los primeros datos, los ladrones habrían actuado entre las 3 y las 3.30, aprovechando la escasa circulación en la zona. Para ingresar, utilizaron una amoladora con la que cortaron una reja del patio interno y luego accedieron al edificio por la parte superior.
Rodrigo, uno de los titulares de la firma, explicó que los intrusos “entraron por los techos, rompieron la reja y revolvieron todo”, y añadió que el dinero sustraído estaba destinado al pago de sueldos de comienzos de mes.
Alarma anulada
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la rápida desactivación del sistema de alarma. Según el testimonio del personal, el dispositivo se activó pero solo sonó durante unos segundos antes de ser neutralizado.
“Se disparó la alarma, pero la bloquearon enseguida. Sonó apenas dos segundos”, detalló el encargado, quien además indicó que la empresa de monitoreo dio aviso al 911, aunque no se detectaron movimientos sospechosos en el exterior.
En ese sentido, se presume que los delincuentes ya se encontraban dentro del edificio cuando pudo haber pasado algún patrullero por la zona, lo que habría dificultado su detección. Tampoco vecinos reportaron ruidos, pese al uso de herramientas eléctricas.
Sospechas y análisis de cámaras
Otro punto clave es que los autores habrían contado con información previa. “Generalmente no tenemos dinero. Alguien sabía que había plata”, deslizó el encargado, en referencia al monto sustraído.
La salida se habría concretado por una ventana que da a calle Uruguay, donde se observó una persiana dañada. En paralelo, los investigadores comenzaron a relevar cámaras de seguridad de viviendas linderas para intentar reconstruir la secuencia del robo.
Por el momento no hay detenidos y la investigación continúa bajo la órbita policial, con el objetivo de identificar a los responsables de un golpe que, por sus características, no descartan haya sido cuidadosamente planificado.