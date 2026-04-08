Un grave incidente ocurrió este miércoles por la mañana adentro de un establecimiento educativo de nivel primario de Santo Tomé, ciudad del departamento santafesino La Capital.
Conmoción en una escuela de Santo Tomé porque un alumno de 11 años llevó una cuchilla en la mochila
Ocurrió en la cuadra de avenida 7 de Marzo al 2700, durante la mañana de este miércoles. Las autoridades del establecimiento educativo llamaron al 911 y a la madre del niño.
El episodio sucedió en la Escuela Nº 1.106 “San Martín”, ubicada en la cuadra de avenida 7 de Marzo al 2700.
Fue la directora de la institución la que llamó a la Central de Emergencias 911, minutos después de las 8.
Cuchilla
Cuando una patrulla de la Brigada Motorizada llegó al lugar, la mujer les contó que momentos antes un alumno se había presentado ante ella para contarle que uno de sus compañeros tenía una cuchilla en su mochila.
La responsable de la escuela llamó a la dirección al menor de edad acusado y luego de una larga entrevista le solicitó que entregue el arma blanca.
El pequeño le dio entonces la cuchilla, de tipo carnicera, con mango de madera y hoja de aproximadamente 15 centímetros.
Simultáneamente, la vicedirectora se comunicó con la madre del niño, para que se haga presente.
Preocupación
Trascendió que en ningún momento el alumno sacó el arma de su mochila para amenazar a compañeros ni maestros.
Cuando todavía resuena en los medios periodísticos de todo el país el sangriento y trágico ataque a tiros en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, este hecho llevó gran preocupación a toda esa comunidad educativa.