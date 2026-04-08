La agenda judicial de la ciudad de Santa Fe sumará un nuevo capítulo de relevancia este viernes 10 de abril, cuando a partir de las 10 de la mañana se lleve a cabo la audiencia de apelación de la prisión preventiva impuesta a Solange Arteriza.
Revisarán la prisión impuesta a una de las entrenadoras condenadas por abusos en Rincón
Llega a la Cámara de Apelaciones la discusión sobre la cautelar impuesta a Solange Arteriza, quien desde enero permanece tras las rejas. La sentencia a 14 años de prisión aún no está firme.
La defensa busca que la Alzada revise la resolución que, a principios de año, dispuso el encarcelamiento de la mujer, condenada en la causa que juzgó a los "entrenadores del horror" de San José del Rincón que durante casi dos décadas perpetraron abusos sexuales a niños y adolescentes.
El tribunal encargado de analizar los argumentos de las partes estará conformado por los camaristas Bruno Netri, Roberto Reyes y Cristian Fiz. Los magistrados deberán resolver la situación procesal de Arteriza, sobre quien pesa una condena confirmada en segunda instancia de 14 años de prisión por cuatro hechos de abuso sexual infantil.
La detención había sido solicitada por la fiscalía tras considerar que, con el doble conforme de la sentencia, los riesgos procesales se habían incrementado sustancialmente. El 6 de enero, los jueces de primera instancia Celeste Minniti, Martín Torres y Pablo Ruiz Staiger ordenaron que Arteriza quedara en prisión preventiva.
La apelación que motiva este nuevo encuentro judicial fue presentada por los abogados defensores Sebastián Oroño e Ignacio Alfonso Garrone, quienes cuestionan la legalidad del encierro cautelar de su asistida, argumentando que se trata de una medida desproporcionada dadas las características del proceso y la conducta mantenida por la imputada durante los años de investigación.
Si bien la condena que pesa sobre Arteriza fue confirmada, la misma no se encuentra firme.
La apelación
En el escrito de apelación, la defensa técnica sostiene que la decisión de imponer la prisión preventiva es violatoria de sendos artículos del Código Procesal Penal de Santa Fe y de la Constitución Nacional.
Según el planteo que los abogados desarrollarán ante los camaristas, la resolución impugnada constituye un "mero adelantamiento de la ejecución de la condena, violando el espíritu de la medida cautelar de máxima".
La apelación hace especial énfasis en que el tribunal anterior construyó su decisión basándose en presunciones sobre un posible riesgo de fuga que no se condicen con la realidad del caso.
En esa línea, afirma que el razonamiento judicial "deviene totalmente abstracto y dogmático y desconoce las circunstancias concretas de la causa", resaltando que "la Sra. Arteriza ha transcurrido toda investigación, juicio, apelación en libertad cumpliendo, compareciendo siempre a los llamados de la Justicia".
Asimismo, la defensa recalca el "carácter de persona vulnerable” de su clienta, el cual fue “reconocido inclusive en ambas sentencias condenatorias", y solicita que se revoque la prisión preventiva ordenando su inmediata libertad.
Abusos, juicio y condenas
La causa que tiene como protagonista a la familia Arteriza se remonta a julio de 2021, cuando una denuncia destapó un complejo entramado de abusos sexuales cometidos durante casi dos décadas en San José del Rincón. Las víctimas eran niños y niñas que asistían a entrenamientos de triatlón coordinados por Walter Sales Rubio, quien falleció en prisión en 2024 cumpliendo una condena de 50 años.
El juicio oral, que concluyó en junio de 2024, determinó que el hogar familiar de las Arteriza funcionaba como el centro de una red de abusos donde participaban Solange, su hermana Sheila y su madre, Alicia Reina. Todas fueron condenadas.
Originalmente, Solange Arteriza había sido sentenciada a 16 años de prisión, pero en diciembre de 2025, el tribunal de la Alzada integrado por los jueces Alejandro Tizón, Jorge Andrés y Oscar Burtnik redujo la sanción a 14 años.
Esto se fundamentó en el concepto de "culpabilidad disminuida", al reconocer que las hermanas Arteriza actuaron bajo un régimen de dominación y control absoluto ejercido por Sales Rubio, aunque manteniendo su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos.
A pesar de la atenuación, la confirmación de la condena en segunda instancia llevó a la fiscalía a solicitar la inmediata detención de Solange Arteriza, la cual fue dispuesta el pasado 6 de enero. Ahora, la defensa espera que la Cámara de Apelaciones de vuelta el fallo, concediendo la libertad a su representada.